Rätsel um das "Pestloch" an alten Walserhäusern

Eine quadratische Öffnung in der Außenwand alter Walserhäuser gibt Rätsel auf. Quellen sprechen von einem "Pestloch". Doch nun gibt es eine neue Erklärung.

11.04.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Eine quadratische Öffnung, die sich in der Außenwand alter Walserstuben findet, gibt Rätsel auf. Das zeigen zwei Beiträge auf der Internet-Seite des Walsermuseums, dem „Museum Guckloch“. Dort hatte Museumsleiter und Gemeindechronist Stefan Heim diese Öffnung als „Pestloch“ beschrieben. Jetzt liefert Mathias Kappeler aus Oberstdorf eine „völlig andere – etwas profanere – Erklärung“ und stützt sich dabei auf noch ältere Quellen als Heim:

Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert hat der Vorarlberger Architekt und frühe Bauernhausforscher Dr. Ing. Georg Baumeister die Täler Vorarlbergs bereist und seine Erkenntnisse 1913 in einem Buch zusammengefasst: „Das Bauernhaus des Walgaues und der Walserischen Bergtäler Vorarlbergs“ biete eine äußerst wertvolle Quelle auch für den Hausforscher von heute.

Kleinwalsertaler befragt

Georg Baumeister sei diese Öffnung in den Walserstuben wohl auch aufgefallen und er habe Kleinwalsertaler vor Ort dazu befragt, erklärt Kappeler und zitiert Baumeister: „In alten Häusern treffen wir häufig neben dem Stubenkasten am Boden das ‚ Hennaloch‘ , das von außen und innen durch einen Schubladen mit Handausschnitt geschlossen wird. Heute kommen aber nirgends mehr Hennen in die Stube und die Besitzer machen sich selbst über diese Einrichtung lustig. Die Geflügelzucht scheint in älterer Zeit bedeutungsvoll gewesen zu sein, da sich die Landsordnung eingehend mit den Hühnern befasst.“

Mathias Kappeler vereist zudem auf das Buch „Der Mittelberg“ von Joseph Fink und Hippolyt von Klenze. Sie berichten im Kapitel zum Walserhaus: „Die Hühner hielt man in der unteren Stube; in der einen Ecke führte für diese Tiere das sogenannte Hennenloch ins Freie.“

In Gerstruben an Häusern ähnliche Öffnungen entdeckt

Mathias Kappeler hat in Gerstruben nach solchen Öffnungen gesucht, und sie in den Anwesen Nr. 2 und Nr. 4 gefunden, die wohl von Tannberger Zimmerleuten knapp vor dem 30-jährigen Krieg – also noch vor der Pest – gebaut worden sind. „Die Öffnungen sind dort sehr klein und beim Bau quasi als Ansatz eingebaut worden, um sie bei späterer Notwendigkeit als Hennenloch vergrößern zu können“, erklärt Kappeler und urteilt: „Sie wurden dann aber wohl nicht gebraucht und provisorisch gleich mit kleinen Balkenstumpen verschlossen.“ Dasselbe stellte Kappeler beim ehemaligen Gasthof in Zug am Arlberg und bei einem Haus in Lechleiten fest.

„Stubenküken“ als Relikt

Lesen Sie auch

Corona-Krise in Österreich 81 Prozent würden Öffnung der Gastro befürworten

Die Kleintierhaltung in der Stube sei in Süddeutschland und im gesamten Alpengebiet üblich gewesen, erklärt Mathias Kappeler und stützt sich dabei auf das Standardwerk „Häuser und Landschaften der Schweiz“ von Richard Weis. Danach nannte man den Hühnerkäfig in Graubünden die „Hennechebia“. Letztlich sei der Begriff „Stubenküken“ auch ein sprachliches Relikt der Haltung von Hühnern in der Stube.

Hühnerleitern aufgelagert

Schaue man sich die Walser Hennenlöcher genauer an, erläutert Mathias Kappeler, so fielen außen die Löcher mit den Resten der Holzsprissel auf, auf denen wohl einst kleine Hühnerleitern aufgelagert waren. „Es war wohl eine praktische Walser Idee, den Hühnerkäfig direkt über ein verschließbares Loch mit dem Hof zu verbinden.“

In Oberstdorf musste der Hühnerkäfig wohl an anderer Stelle untergebracht werden, da an dem Wandabschnitt zwischen Stubentüre und Außenwand innerhalb der Stube bis etwa 1800 die große „Liichte“, das heißt der offene Stubenherd stand, den man im Kleinwalsertal in der Regel nur als kleinere Wandnische neben dem großen Stubenofen kannte.

Lesen Sie auch den Beitrag "Kleinwalsertal: Löcher in den Häuserwänden erinnern an die Pest".

Museum Guckloch im Internet