Großes Outdoor-Festival am Alpsee mit Radeln, Wandern, Rafting und Yoga

In und um Immenstadt-Bühl gibt es beim Outdoorfestival Allgäu jede Menge Kurse und Workshops. Auch Kinder können sich jetzt anmelden.

22.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Auch in diesem Jahr findet das Outdoorfestival Allgäu am Großen Alpsee in Immenstadt-Bühl statt. Diesmal wieder geballt an einem Wochenende von Freitag bis Sonntag, „um den Festival-Charakter wie früher zu erhalten“, sagt Gaby Weppner von der Alpse-Immenstadt-Tourismus (AIT) GmbH, die die Veranstaltung organisiert. Das Draußen-Programm mit vielen Kursangeboten und einem Rahmenprogramm steigt vom 16. bis 18. Juni.

Per Rad durch die Allgäuer Landschaft, Wandern in den Bergen, Segeln auf dem Alpsee, Rafting- und Canyoning-Touren oder Yoga an verschiedenen Plätzen: Das Kursangebot ist erneut umfangreich und vielseitig – ob auf dem Rad, zu Wasser, in Wanderschuhen oder an Ort und Stelle. „Jeder, der die Natur liebt, kommt hier auf seine Kosten und findet das passende Touren- und Kursangebot“, verspricht eine Mitteilung der AIT. Auch für Kinder und Familien ist etwas dabei, wie die Piratenfahrt auf dem Alpsee oder eine Schnitzeljagd.

Musik, Imbissstände und Unterhaltung

Das ganze Wochenende gibt es zudem ein Rahmenprogramm mit Auftritten von Jumping Allgäu, Hula Hoop, Yoga-Kursen oder Slackline-Workshops. Dazu spielen am Freitag- und Samstagabend die Musikkapelle Bühl sowie die Band „Hanglage“ auf der Seebühne, Essens- und Getränkestände sorgen für die Verpflegung der Gäste. Informationen und Anmeldung unter: www.outdoorfestival-allgaeu.de