Friedensfahrradtour führt auch durchs Oberallgäu

Radlergruppe der Deutschen Friedensgesellschaft macht im Oberallgäu Station. Was die Teilnehmer besonders bewegt und was für eine Aktion zudem geplant ist.

07.08.2023 | Stand: 07:15 Uhr

Die Sorge vor einer weiteren Eskalation des Russland-Ukraine-Krieges hat die Teilnehmer einer „Friedensfahrradtour“, die jetzt auch im Oberallgäu Station machte, besonders beschäftigt. Deshalb verbanden sie ihre Informationsstände und Kundgebungen in Immenstadt und Oberstaufen mit dem Appell, dass Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen beitreten sollte.

Fast 500 Kilometer quer durchs Allgäu

54 Frauen und Männer zwischen 15 und 83 Jahren machten sich in Ingolstadt auf, fast 500 Kilometer quer durch Bayern bis nach Lindau zu fahren. Ihre Sorge vor einem möglichen Atomkrieg brachten sie dabei nicht nur bei den Kundgebungen entlang der Strecke zum Ausdruck, sondern auch mit Fahnen und Plakaten. Gelitten hat die Tour unter dem wechselhaften und teilweise regnerischen Wetter. „So schlecht war es seit 2005 noch nie“, stellte Johanna Pfeffer fest, die seither an den jährlichen Radtouren der Friedensgesellschaft teilnimmt. Das wirkte sich auch auf die Resonanz bei den Veranstaltungen aus. So blieben die Radler beispielsweise in Oberstaufen bei der Kundgebung auf dem Kirchplatz fast ganz unter sich.

Vermeintliche "Putin-Versteher"

An anderer Stelle bemerkten sie eine deutliche Spaltung der Gesellschaft: Mal gab es Applaus und Zustimmung für die Forderung, den Russland-Ukraine-Krieg durch Verhandlungen zu beenden, mal gab es kritische Stimmen für die vermeintlichen „Putin-Versteher“. In jedem Fall war für die Teilnehmer spürbar: Wie schon im Vorjahr bewegt das Thema Frieden die Gesellschaft deutlich mehr als vor wenigen Jahren.

Im Krieg zwischen der Russland und der Ukraine vertritt die 1892 gegründete Deutsche Friedensgesellschaft (DFG) die Position, dass „der Krieg von keiner Seite zu gewinnen ist“, wie es Pfeffer formulierte. Vielmehr bestehe die Gefahr, dass bei einer weiteren Eskalation Atomwaffen zum Einsatz kommen – „und dann haben wir alle verloren“. Den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteile die DFG ausdrücklich als völkerrechtswidrig.

"Bürgermeister für den Frieden"

Während es im direkten Gespräch mit dem Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse gelungen sei, ihn von einer Mitgliedschaft in der Vereinigung „Mayors for Peace“ („Bürgermeister für den Frieden“) zu überzeugen, kamen solche Gespräche in Immenstadt und Oberstaufen nicht zustande.

Hier wollte die DFG eine Postkartenaktion starten. Die Bürger der Kommunen sollten so ihren jeweiligen Rathauschef auffordern, der vom Bürgermeister von Hiroshima gegründeten Vereinigung beizutreten. Doch hier gab es ein organisatorisches Problem: „Die Postkarten wurden nicht rechtzeitig geliefert“, bedauerte Johanna Pfeffer.