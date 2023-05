Start in die Radsaison: Diese Modelle sind im Allgäu besonders gefragt

Start in die Radsaison 2023: Die Lager der Oberallgäuer Händler sind wieder gefüllt. Welche Modelle bei den Freizeitsportlern besonders gefragt sind.

03.05.2023 | Stand: 06:22 Uhr

Wer während der Corona-Pandemie ein Fahrrad kaufen wollte, musste oft lange warten. Auch bei der Lieferung von Ersatzteilen war Geduld gefragt. Die Situation hat sich in diesem Jahr deutlich entspannt. Die Lager der Oberallgäuer Händler sind laut Umfrage unserer Redaktion gut bestückt. E-Bikes liegen nach wie vor im Trend. Vor allem jene mit einem großen Akku. Auch Gravelbikes (eine Mischung aus Rennrad und Trekkingrad) werden bei den Hobbysportlern immer beliebter.

Laut Martin Weiß, Geschäftsführer von Alpseebikes in Immenstadt, war vor allem das vergangene Jahr „katastrophal“. Auf Räder, Ketten, Schutzbleche, Felgen und Reifen „mussten die Kunden oft ein halbes Jahr warten“, sagt Weiß. „Jetzt haben wir fast alles auf Lager.“ Die Lieferzeit für ein auf den Kunden individuell zugeschnittenes Rad dauere nicht länger als vier Wochen. „Wir gehen tiefenentspannt in die neue Radsaison“, berichtet Weiß. Immer mehr im Kommen seien sogenannte „Light-E-Bikes“ mit einem Carbon- oder Alu-Rahmen. Die Preise liegen zwischen 9000 und 13.000 Euro. Auch der Verkauf von Gravelbikes steige von Jahr zu Jahr. Dagegen interessiere sich kaum jemand für Lastenräder, sagt Weiß.

Für Lastenräder interessieren sich nur wenige Oberallgäuer

Diese Erfahrung hat auch Alexandra Rädler von „Limit-Bikes“ in Burgberg gemacht. „Erst ein Kunde hat sich in den vergangenen Wochen über ein Lastenrad informiert“, sagt die Mitinhaberin. Dagegen seien viele an E-Bikes mit großen Akkus (750 Wattstunden) interessiert. Diese wiegen 25 Kilogramm und mehr. Die sportlich ambitionierten Hobbyradler würden dagegen leichtere E-Bikes (unter 20 Kilogramm) mit einem 540-Watt-Akku bevorzugen. Auch Gravelbikes verkaufen sich bei „Limit-Bikes“ sehr gut, berichtet Rädler. „Viele wollen auf Schotter abseits der Straße flott unterwegs sein.“ Im Trend lägen auch Rennräder mit und ohne Motor. Im Gegensatz zu den vergangenen Corona-Jahren „können wir heuer bei der Auswahl an Rädern und Ersatzteilen aus dem Vollen schöpfen, ebenso bei Fachkräften. Im Gegensatz zu anderen Branchen haben wir genügend Zweiradmechaniker“, sagt Rädler.

Das bestätigt Paul Morzinek von Sport Hauber in Oberstaufen. „Bei uns gibt es ein Service-Angebot ohne Termin“, sagt der Zweiradmechaniker. Nach wenigen Tagen könne man sein Rad wieder abholen.“ Engpässe wie in den vergangenen Jahren gebe es keine mehr. „Wir haben genügend Räder auf Lager.“ (Lesen Sie auch: Jump- und Bike-Park im Tannachwäldchen in Sonthofen eröffnet)

Von E-Bike-Boom ist heuer noch wenig zu spüren

Von einem E-Bike-Boom sei in diesem Jahr noch nichts zu spüren, versichert dagegen Martin Dopfer, Chef von Radsport Schaich in Sonthofen. Das liege aber an den kühlen Temperaturen und nassen Tagen in den vergangenen Wochen. Auch in seinem Laden sind E-Bikes mit einem 750-Watt-Akku bei den Kunden sehr beliebt. „Hobbyradler wollen E-Bikes mit einer möglichst großen Leistung“, sagt Dopfer. Zwar sei das Interesse an Lastenrädern im Oberallgäu noch sehr gering, doch das werde sich in den nächsten Jahren im Rahmen der geplanten sogenannten Verkehrswende ändern, wenn mehr Raum für umweltfreundliche Mobilität entstehen und der Straßenverkehr reduziert werden soll.

Die Leistung der Akkus steht auch bei den meisten Kunden von Radsport Heckmair in Oberstdorf im Vordergrund, sagt Inhaber Michael Heckmair. „Viele wollen ein E-Bike mit einer Akkuleistung von 750 Wattstunden. Aber dann wird das Rad sehr schwer und auch teuer“, sagt Heckmair. Deshalb kaufen ambitionierte Hobbyradler zwei Akkus mit 500 Wattstunden für kürzere Strecken bzw. längere Routen. Generell würden sich die Lieferketten normalisieren. Aber die Zeiten seien vorbei, „in denen fast rund um die Uhr Räder und Ersatzteile verfügbar waren“.

1000 Räder in den Lagern der Händler in Sonthofen und Oberstaufen

Die Lager in den Geschäften von Radsport Hermann in Sonthofen und Oberstaufen sind mit rund 1000 Rädern gefüllt, sagt Juniorchef Matthias Hermann. Auch in seinen Läden sind E-Bikes der Renner. Unter anderem sogenannte SUV-E-Bikes mit breiten Reifen und einem niederen Einstieg. Mittlerweile gebe es sogar schon E-Bikes mit 925-Watt-Akkus und welche mit zwei Akkus, die jeweils 625 Watt liefern. Sehr beliebt sei das „Dienstrad-Leasing“, berichtet Hermann. Da Staat und Arbeitgeber sich an den Kosten beteiligen, werden teure Bikes dank vorteilhafter Gehaltsumwandlung auch für diejenigen erschwinglich, die nicht zu den Großverdienern zählen. „Die monatliche Leasing-Rate wird vom Brutto-Gehalt des Arbeitnehmers abgezogen. Dadurch verringert sich das zu versteuernde Einkommen“, erläutert Hermann. Nach drei Jahren kann man das Rad zurückgeben oder kaufen. Der E-Bike-Boom wird anhalten, ist Hermann überzeugt.

