Radler rastet aus und schlägt auf Traktorfahrer ein

Nachdem ein Traktorfahrer nahe Bad Hindelang einen Radfahrer überholt hatte, schlug der Radler zu. Er hatte sich offenbar gestört gefühlt.

05.11.2022 | Stand: 10:45 Uhr

Nach einem Streit im Straßenverkehr auf der B308 zwischen Bad Hindelang und Vorderhindelang sucht die Polizei Zeugen. Auf dieser Strecke hatte ein 17-jähriger Traktorfahrer eine radelnde Gruppe aus zwei Erwachsenen und einem Kind überholt.

Als der Traktor in Vorderhindelang anhielt, beleidigte und beschimpfte der Radler den Traktorfahrer aufs Übelste und schlug dem jungen Mann mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht, so die Polizei in einer Mitteilung. Er hatte sich offenbar durch den Überholvorgang "gestört gefühlt".

Als der junge Traktorfahrer die Polizei rufen wollte, drohte ihm der Radfahrer noch mehr Gewalt an. Erst eine Stunde später erstattete der eingeschüchterte 17-Jährige Anzeige bei der Polizei.

Radler-Attacke bei Bad Hindelang: Polizei sucht Zeugen

Der Radfahrer ist etwa 35-Jahre alt

Er wurde von seiner Begleiterin mit „Martin“ angesprochen

Mit dabei war auch noch ein etwa fünf Jahre altes Kind auf einem angebauten Kinderrad

Zeugen sollen sich bei der Polizei unter 08321/6635-0 melden

Mehr Polizei-Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.

Lesen Sie auch