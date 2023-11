Raiffeisenbank schließt Filiale im Oberallgäuer Thalkirchdorf

Im Oberallgäu gibt es künftig eine Raiffeisenbank-Filiale weniger - und zwar in Thalkirchdorf. Der Zeitpunkt für die Schließung steht bereits fest.

Höchst unterschiedliche Signale rund um die Infrastruktur in Thalkirchdorf gab es bei der Ortsteilversammlung. Bürgermeister Martin Beckel hatte einerseits von der angekündigten Schließung der Filiale der Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu zu berichten. Er nutzte den Abend aber auch, um den neuen Pachtvertrag für den Thaler Festsaal zu unterschreiben – mit dem Vorsitzenden des örtlichen Heimatvereins. Und Beckel kündigte an, dass möglicherweise bereits in der nächsten Gemeinderatssitzung am 14. Dezember die Entscheidung rund um einen Neubau des Freibades fällt.

Raiba-Filiale in Thalkirchdorf schließt, Geldautomat soll bleiben

Ein Schreiben der Raiba hatten deren Kunden am gleichen Tag im Briefkasten: Darin kündigt die Bank an, zum Jahresende die Filiale zu schließen. Sie verweist auf die Änderungen in der Bankenwelt – und zugleich auf ihre Filiale in Immenstadt. Geöffnet war die Raiba in Thalkirchdorf zuletzt nur noch donnerstags. Deren Bestand hatte die Bank bei ihrer letzten Fusion für mindestens fünf Jahre garantiert. Diese Frist ist abgelaufen. Der Bürgermeister berichtete vom Gespräch mit einem Vorstandsmitglied. Danach ist die Entscheidung unumstößlich. Jetzt gehe es darum, den Geldautomaten im Dorf zu halten. Dazu ist die Bank bereit und auch bereits in Gesprächen mit dem Vermieter. Sollte es am bisherigen Standort nicht möglich sein, ist die Marktgemeinde bereit, Räume im Thaler Festsaal zur Verfügung zu stellen.

Auch der Festsaal selbst war Thema. Denn dort gab es zuletzt keinen Betreiber. Auf Ende Juni hatte der bisherige Pächter seinen Vertrag gekündigt. Die Gemeinde suchte daraufhin einen „Kümmerer“, der insbesondere für die Belegungsplanung zuständig sein sollte. Jetzt aber ist eine neue Lösung gefunden: Der Heimatverein Thalkirchdorf übernimmt die Aufgaben als neuer Pächter. Somit können Veranstaltungen wie Theateraufführungen, Konzerte, Seniorennachmittage, Weihnachtsfeiern und Heimatabende wie gewohnt stattfinden. Die Bewirtung übernehmen dabei im Regelfall die Veranstalter. Ob dies eine Dauerlösung ist, ist aus Sicht von Franz-Josef Heinle, dem ersten Vorsitzenden des Vereins, und Bürgermeister Beckel offen. Denn: „Grundsätzlich suchen wir weiter nach einem Pächter“.

Freibad-Neubau in Thalkirchdorf gestaltet sich nun anders

Über die aktuelle Situation rund um einen möglichen Freibad-Neubau berichtete Marktbaumeister Josef Aichele. Nach Vorlage des Lärmschutzgutachtens ist demnach klar, dass die Bebauung wie bislang geplant nicht genehmigungsfähig ist. So ist nun der Bau des Funktionsgebäudes nicht an der Ost-, sondern an der Westseite des Geländes geplant. Eine Spielplatzfläche soll es nördlich der Konstanzer Aach geben. Aktuell ermitteln die Planer die voraussichtlichen Baukosten. Liegen diese bis Anfang Dezember vor, soll der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung über das Projekt entscheiden.

Der Förderverein für das Freibad, der sich im März gegründet hatte, bereitet sich bereits auf einen möglichen Schwimmbetrieb vor. 20 der aktuell 600 Mitglieder bereiten sich auf einen Rettungsschwimmer-Kurs vor. Mit der entsprechenden Ausbildung könnten sie einmal bei der Aufsicht unterstützen, blickt der Vorsitzende des Vereins, Michael Prestel, nach vorn.

