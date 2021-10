Rainwaldstraße in Oberstaufen ab Dienstag für Autofahrer dicht

Asphalteinbau auf der B 308 in Oberstaufen. Die Verkehrsfreigabe muss erneut verschoben werden und ist jetzt für Dezember geplant – wenn das Wetter mitspielt.

24.10.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Die Rainwaldstraße ist wegen Bauarbeiten von Dienstag, 26. Oktober, bis Mittwoch, 3. November, gesperrt. Das teilt das Staatliche Bauamt Kempten mit. Die Zufahrt nach Bad Rain kann nur über den Parkplatz Hündle-Bergbahn und die Umfahrung am Buchenegg erfolgen.

Asphalt wird aus Immenstadt angeliefert

Ab Dienstag beginnen die großen Asphaltierungsarbeiten auf der B 308 zwischen Oberstaufen und Hündle mit dem Einbau der Tragschicht. Der Einbau verläuft laut Bauamt von Oberstaufen in Richtung Hündle. Das Asphaltmischgut wird aus Immenstadt angeliefert und über das Baufeld auf der B 308 transportiert. So soll es in Oberstaufen keine Belastung durch den Lkw-Verkehr geben.

Querung nicht befahrbar

In der Nähe der Brücke über die Gleise bei Oberstaufen am Bahntunnel quert derzeit die Rainwaldstraße die B 308. Während der Asphaltierungsarbeiten muss diese Querung gesperrt werden, teilt das Bauamt mit. Am Mittwoch, 3. November, soll die nächste Asphaltschicht, die „Binderschicht“ aufgebracht werden. Anschließend ist wieder ein Befahren und somit direkte Zufahrt nach Bad Rain möglich. Die Umleitung erfolgt in dieser Zeit über den Parkplatz an der Hündle-Bergbahn und der Umfahrung am Buchenegg.

Verkehrsfreigabe im Dezember

Nach dem Einbau der Asphaltschichten werden noch Bankette, Schutzplanken und Markierungen hergestellt sowie weitere kleinere Arbeiten fällig. Die endgültige Verkehrsfreigabe der B 308 wird derzeit auf Anfang Dezember 2021 prognostiziert. Allerdings sind zahlreiche der nun erforderlichen Arbeitsschritte von der Witterung abhängiger, erklärt das Staatliche Bauamt in einer Mitteilung. So setzen beispielsweise das Aufbringen der letzten Asphaltschicht, der sogenannten „Decke“ und die Markierungsarbeiten trockenen Untergrund und Mindesttemperaturen voraus.

