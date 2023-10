Randalierer attackiert in Sonthofen Passanten - Polizist in Zivil geht dazwischen

In Sonthofen beleidigt und bespuckt ein Mann Passanten. Ein Polizist ist privat vor Ort und geht dazwischen. Auch ihn attackiert der Randalierer.

17.10.2023 | Stand: 11:08 Uhr

Nach einer offenbar grundlosen Attacke wurde in Sonthofen gestern am frühen Abend ein Mann in Gewahrsam genommen. In der Sonthofer Fußgängerzone war ein 30-Jähriger laut Polizei unvermittelt und ohne erkennbaren Grund auf Passanten losgegangen. Er habe sie angespuckt und beleidigt.

Angriff in Sonthofen - Polizist in Zivil geht dazwischen

Ein Polizeibeamter, der in seiner Freizeit zufällig vor Ort war, versuchte die Lage zu beruhigen. Doch als der Randalierer erkannte, mit wem er es zu tun hatte, begann er nach dem Beamten zu schlagen, so die Polizei in einer Mitteilung.

Mit einem weiteren Passanten konnte der Randalierer in Schach gehalten werden, bis eine Streife eintraf und ihn in Gewahrsam nahm. Er wird wegen Beleidigungen, versuchter Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt.

