Kanalisierter Rappenalpbach soll im Frühjahr wiederhergestellt werden

News zum Rappenalptal: Die bayerische Staatsregierung will alles daran setzen, um den Rappenalpbach wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu bringen.

26.01.2023 | Stand: 11:33 Uhr

Update, 11.20 Uhr: Bereits in diesem Frühjahr sollen die illegalen Arbeiten am Rappenalpbach im Oberallgäu wieder zurückgebaut werden. Das Umweltministerium unter Leitung von Minister Thorsten Glauber (Freie Wähler) wolle alles daran setzen, dass der ursprüngliche Zustand und der Naturraum wieder hergestellt werden. Die Arbeiten dafür sollen beginnen, sobald der Schnee geschmolzen ist. "Wir werden die Vertiefungen des Bachbettes rückgängig machen, wir werden auch die Kanalisierung aufheben", sagte Glauber am Donnerstag nach einer Sitzung des Umweltausschusses des bayerischen Landtages.

Es gibt Neuigkeiten im Fall um die Umweltzerstörung im Rappenalptal bei Oberstdorf im Oberallgäu: Der Umweltausschuss des bayerischen Landtags kommt heute am Donnerstag zusammen. Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) will in dem Ausschuss einen Bericht zu den Baggerarbeiten am Rappenalpbach vorstellen.

Die Vertreter aller Fraktionen im Umweltausschuss hatten dafür gestimmt, die bayerische Staatsregierung aufzufordern, den Fall aufzuklären. Der Minister hat sich im November 2022 selbst ein Bild von der Lage vor Ort in Oberstdorf gemacht, nachdem die illegalen Arbeiten an dem Wildbach in dem Naturschutzgebiet bekannt geworden sind.

Umweltzerstörung im Rappenalptal: Beschwerdeverfahren eingestellt

Wie berichtet, hat eine Alpgenossenschaft den Rappenalpbach auf einer Länge von rund 1,6 Kilometern kanalisieren lassen. Welche Absprachen dabei genau im Hintergrund abliefen und welche Rolle das Landratsamt Oberallgäu bei der Zerstörung des Naturschutzgebietes spielt, ist nach wie vor unklar.

Der bayerische Verwaltungsgerichtshof in München hat das Beschwerdeverfahren zum Rappenalptal vor einigen Tagen eingestellt. Das Landratsamt hatte die Alpgenossenschaft per Bescheid aufgefordert, den Bachabschnitt zu vermessen und den Damm punktuell zu öffnen. Die Alpgenossenschaft hatte dagegen geklagt. Das Verfahren wurde eingestellt, weil der Freistaat Bayern die Arbeiten zwischenzeitlich selbst erledigt hat.

Welche Rolle spielte das Landratsamt Oberallgäu bei den Arbeiten im Rappenalptal?

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Polizei gehen unterdessen weiter. Wurden die Arbeiten im Rappenalptal ohne Genehmigung durchgeführt oder konnte ein Aktenvermerk als Genehmigung verstanden werden?