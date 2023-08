Wann die Bauarbeiten zur Wiederherstellung des Rappenalpbachs beginnen

Im Rappenalptal in Oberstdorf wird wieder gebaut. Ein Plan für die Wiederherstellung des begradigten Wildbachs steht.

14.08.2023 | Stand: 15:01 Uhr

Im Rappenalptal in Oberstdorf sollen bald wieder die Bagger rollen. Der Wildbach, der bei Bauarbeiten im letzten Jahr zerstört worden war, soll wiederhergestellt werden, teilt das Landratsamt Oberallgäu mit. Am Freitag trafen sich Vertreterinnen und Vertreter von Wasserwirtschaftsamt, unterer Naturschutzbehörde, der Gemeinde Oberstdorf, der Alpgenossenschaft und dem ausführenden Bauunternehmen, um erste Details abzusprechen.

Rappenalptal in Oberstdorf: Bauarbeiten sollen vier Wochen dauern

Seit den Arbeiten am Rappenalpbach hat sich das Bachbett in manchen Bereichen weiter eingegraben. Die Gewässersohle soll nun wieder angehoben werden, damit das naturnahe Wildbachsystem mit breiten Umlagerungsflächen und einem verzweigten Verlauf wiederhergestellt werden kann. Dafür sollen unter anderem Dämme zurückgebaut werden, Totholz und Bäume als Querriegel sowie Kies in Bachbett gebracht werden.

Die Arbeiten sollen noch diese Woche beginnen und vier Arbeitswochen dauern. Die Bauarbeiten finden punktuell auf einer Länge von 1,6 Kilometern statt und starten am unteren Teil des Baches.

Erste Maßnahmen zum Hochwasserschutz bereits getroffen

„Vor allem im Hinblick auf Starkregenereignisse, die im Rappenalptal insbesondere im Juli und August immer wieder stattgefunden haben, und die Schonzeit der Fische, die im Oktober beginnt, ist es wichtig, dass wir dem Bachlauf in diesem günstigen Zeitfenster wieder Raum schaffen“, sagte die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller.

Am Freitag trafen sich Vertreterinnen und Vertreter der zuständigen Behörden, der Alpgenossenschaft und des Bauunternehmens zu einem Ortstermin. Bild: Landratsamt Oberallgäu

Um die Überschwemmungsgefahr durch Schmelzwasser zu reduzieren, veranlasste das Landratsamt bereits im Jahr 2022 vor Wintereinbruch Sofortmaßnahmen. Dabei wurden Dämme an sieben Stellen punktuell geöffnet, um dem Bachlauf mehr Raum zu geben.

Alpgenossenschaft und Freistaat Bayern einigen sich vor Gericht

Wie berichtet, hat eine Alpgenossenschaft im Herbst 2022 den Wildbach bei Baggerarbeiten begradigt. Es folgte ein Rechtsstreit zwischen der Alpgenossenschaft und dem Freistaat Bayern. Dieser endete nun mit einem Vergleich. Beide Parteien einigten sich am Verwaltungsgericht Augsburg darauf, sich die Kosten zu teilen, die durch Baggerarbeiten entstanden sind und noch entstehen.

