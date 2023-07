Neuer Natur-Lehrpfad im Rappenalptal

Schilder informieren über die Artenvielfalt und die Geschichte des Gebiets der Stiftung Allgäuer Hochalpen. Der Rundweg in Oberstdorf wurde jetzt erneuert.

Wie sind die Alpen und die Kulturlandschaft entstanden? Welche seltenen Tier- und Pflanzenarten leben in den Tälern? Wo liegen die Ursprünge der Alpwirtschaft? Antworten auf diese Fragen finden Besucher auf dem neuen Lehrpfad der Naturschutzstiftung Allgäuer Hochalpen im Rappenalptal, der jetzt eröffnet wurde.

Auf neun Infotafeln erhalten Besucher Informationen rund um den Rappenalpbach, die Geschichte der Alpwirtschaft und die im Gebiet ansässigen seltenen Tieren und Pflanzen. Beispielsweise wächst an der Breitengehren-Alpe ein über 300 Jahre alter Bergahorn. Zudem bietet sich Interessierten auf der rund eineinhalbstündigen Wanderung ein spektakulärer Ausblick auf die umliegenden Berge.

Über steilen Bergpfad zur Petersalpe

Der sechseinhalb Kilometer lange Rundweg führt von Einödsbach aus an den drei Alpen der Naturschutzstiftung vorbei. Über einen steilen Bergpfad gelangt man auf die 1296 Meter hoch gelegene Petersalpe. Wenige Höhenmeter tiefer und in Sicht- und Hörweite des Rappenalpbachs kommt man zur über 200 Jahre alten Breitengehren-Alpe mit neuer Sennküche. Am Eingang des idyllischen Rappenalptales liegt die letzte Station des Lehrpfades an der Buchrainer Alpe. Hier wird der Käse noch über offenem Feuer hergestellt.

Informationstafeln im Rappenalptal optisch und inhaltlich neu gestaltet

Realisiert werden konnte das Projekt mit der finanziellen Unterstützung der Margarete Müller-Bull Stiftung. Gemeinsam mit der Umweltpädagogin Maria Hermann hat die Naturschutzstiftung die bestehenden Tafeln optisch und inhaltlich neu gestaltet. Um die Tafeln für Kinder interessant zu gestalten, begleitet das Fabeltier „Manni“ den Rundgang und stellt Fragen zu Natur und Alpwirtschaft.

Beitrag zu Erhalt und Förderung der Alpwirtschaft

„Ich möchte mit meiner Stiftung einen Beitrag zur Förderung und zum Erhalt der Alpwirtschaft und der damit entstandenen Kulturlandschaft leisten, um diese auch für die Zukunft zu sichern“, erklärt Stiftungsgründer Manfred Kurrle. „Diese von Menschenhand geschaffene Landschaft trägt zum Schutz der Artenvielfalt bei.“ Um dies einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln, seien die Lehrtafeln optisch und inhaltlich aktualisiert worden. Bürgermeister Klaus King lobte das Projekt. „Die Naturschutzstiftung Allgäuer Hochalpen ist ein sehr wertvoller Baustein in unserem gemeinsamen Bestreben, unsere grandiose Natur in ihrer wunderbaren Vielfalt zu schützen.“ Ein ganz wesentliches Element dabei sei, das Bewusstsein für den Naturschutz zu wecken und zu stärken, erklärte King. „Die neu gestalteten Informationstafeln erklären Zusammenhänge und sensibilisieren so die Menschen, die hier unterwegs sind.“

Die Manfred-Kurrle-Naturschutzstifung Allgäuer Hochalpen

Im Jahr 2006 wurde die Manfred-Kurrle-Naturschutzstiftung Allgäuer Hochalpen gegründet. Der Unternehmer brachte die Flächen der sogenannten „Prinzregentenjagd“ in die Stiftung ein, die er von der Wittelsbacher Familie erworben hatte. Das Alp- und Forstgut Einödsbach umfasst 930 Hektar Gebirgslandschaft mit großem Artenreichtum. Zu dem Gebiet zählen neben der Petersalpe auch Breitengehren, Buchrainer, Hintere und Vordere Einödsberg-Alpen. Mit dem Landesamt für Denkmalpflege wurden inzwischen alle Alp-Gebäude restauriert.

