Rappenalptal: Kripo und Staatsanwaltschaft befragen Zeugen im Landratsamt

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Kempten haben Montagvormittag Mitarbeitende des Landratsamtes Oberallgäu zu den Vorgängen im Rappenalptal befragt.

12.12.2022 | Stand: 15:28 Uhr

Die strafrechtlichen Ermittlungen zu den nicht genehmigten Bauarbeiten an einem Wildbach im Rappenalptal bei Oberstdorf gehen weiter: Am Montag sicherten Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Kempten weitere Beweismittel und befragten mehrere Mitarbeiter des Landratsamtes Oberallgäu in Sonthofen, konkret der Unteren Naturschutzbehörde und des Bereichs Wasserrechts.

Sie seien als Zeugen vernommen worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Um was es konkret ging, was sichergestellt wurde und wie viele Personen befragt worden sind, wollte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen. Nun würden die Beweismittel und die Zeugenaussagen ausgewertet, sagt die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage unserer Redaktion.

Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln - Was ist im Rappenalptal passiert?

Wie mehrfach berichtet, hatte die Alpgenossenschaft im Rappenalptal mit schwerem Gerät einen Wildbach kanalisieren lassen. Ob mit oder ohne Wissen der zuständigen Behörden, ist umstritten. Inzwischen ermittelt die Polizei in dem Fall, der Landtag beschäftigt sich ebenfalls damit, Bayerns Umweltminister Glauber versprach "umfängliche Aufklärung".

Auch juristisch haben die Arbeiten, mit denen der geschützte Wildbach auf 1,6 Kilometern Länge kanalisiert wurde, schon ein Nachspiel. In einem Eilverfahren stellten Richter des Verwaltungsgerichts Augsburg fest, dass für die Arbeiten am Rappenalpbach ein Genehmigungsverfahren notwendig gewesen wäre - was nicht erfolgt sei.

Damit widersprach das Gericht der Argumentation der Alpgenossenschaft. Die berief sich auf einen Aktenvermerk des Landratsamtes der – so die Rechtfertigung der Älpler – als Baugenehmigung missverstanden werden konnte.

Die Vorher-Nachher-Ansicht des Wildbachs im Rappenalptal. Das Gewässer ist durch nicht genehmigte Baumaßnahmen kanalisiert und begradigt worden. Bild: BN Kreisgruppe / Herbert Stadelmann / AZ-Montage

