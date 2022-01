Das müssen Sie zur Rappenseehütte bei Oberstdorf wissen

Viele Wanderwege führen zur Rappenseehütte bei Oberstdorf. Sie ist ein beliebtes Ausflugsziel im Allgäu. In der DAV-Hütte kann man einkehren und übernachten.

26.01.2022 | Stand: 10:25 Uhr

Die Rappenseehütte bei Oberstdorf ist ein beliebtes Ausflugsziel im Allgäu. Sie ist eine bewirtschaftete Hütte des Deutschen Alpenvereins (DAV), in dem Wanderinnen und Wanderer einkehren und übernachten können. Mit 304 Schlafplätzen ist sie die größte Hütte des DAV. In diesem Artikel geben wir Antworten auf folgende Fragen:

Sie wollen noch mehr zu den Berghütten im Allgäu erfahren? In unserer AZ Plus-Hüttenserie stellen wir 15 von ihnen vor - inklusive Wandertipps und Hintergrundgeschichten.

Wie hoch liegt die Rappenseehütte?

Die Rappenseehütte liegt auf 2091 Metern Höhe in den Allgäuer Hochalpen. Sie ist ein paar Kilometer südlich von Oberstdorf in der Nähe des Kleinen und des Großen Rappensees gelegen. Die Gipfel des Biberkopfs und des Hohen Lichts befinden sich in der Nähe.

Welche Wanderungen gibt es auf und um die Rappenseehütte?

Auf die Rappenseehütte gibt es verschiedene Wege: Zwei davon führen über Oberstdorf. Parkmöglichkeiten gibt es an der Fellhornbahn. Von dort aus geht es weiter über Birgsau, Einödsbach und die Enzianhütte. Diese Tour dauert etwa 3,5 Stunden.

Alternativ führt eine Route von der Fellhornbahn über Birgsau und die Schwarze Hütte zur Rappenseehütte. Dieser Aufstieg dauert etwa vier Stunden. Von Lechleiten ( Tirol) im Lechtal kommt man mit einer Gehzeit von etwa drei Stunden über den Mutzentobel zur Hütte. Oder man startet in Prenten (Tirol) im Lechtal und wandert über das Hochalptal, das ist eine etwa vier Stunden lange Tour.

In unmittelbarer Nähe der Hütte befindet sich der Heilbronner Weg. Diese Wanderroute führt zum Waltenberger Haus oder zur Kemptener Hütte.

Die DAV-Hütte ist Teil der mehrtägigen Steinbocktour über den Allgäuer Hauptkamm. Die sechs Hütten, die auf der Tour liegen, sind neben der Rappenseehütte die Fiderepasshütte, die Mindelheimer Hütte, das Waltenbergerhaus, die Kemptener Hütte, das Prinz-Luitpoldhaus und das Edmund-Probst-Haus.

Noch mehr Touren-Tipps für Wanderungen auf und rund um die Rappenseehütte bei Oberstdorf finden Sie hier.

Weitere Wander-Ziele von der Rappenseehütte aus sind:

Biberkopf (2599 Meter)

Hochrappenkopf (2425 Meter)

Rappenseekopf (2496 Meter)

Hohes Licht (2651 Meter)

Mindelheimer Hütte (2013 Meter)

Holzgauer Haus (1512 Meter)

Widderstein Hütte (2009 Meter)

Die Rappenseehütte bei Oberstdorf liegt unweit des Kleinen und des Großen Rappensees. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Wann kann ich in der Rappenseehütte einkehren?

In der Rappenseehütte gibt es von 6.30 Uhr bis 8 Uhr Frühstück. Von 10 bis 21 Uhr gibt es eine Brotzeitkarte. Warme Küche gibt es von 12 bis 19.30 Uhr. Es werden auch selbstgebackene Kuchen und vegane und vegetarische Gerichte angeboten.

Wie kann ich in der Rappenseehütte übernachten?

Wer in der Rappenseehütte bei Oberstdorf übernachten will, muss vorher einen Schlafplatz reservieren. Wenn noch genügend Platz ist, kann man vor Ort zwischen Bett und Matratzenlager wählen. Es gibt 189 Lagerplätze und 115 Betten. Von 22 bis 6 Uhr ist Hüttenruhe.

Wie sind die Preise in der Rappenseehütte?

Die Übernachtung in der Rappenseehütte ist für Mitglieder des DAV günstiger als für Nicht-Mitglieder. Das sind die Preise pro Nacht für einen Schlafplatz im Bett oder im Matratzenlager:

DAV-Mitglieder: 15 Euro im Lager und 25 Euro im Bett

15 Euro im Lager und 25 Euro im Bett Nicht-DAV-Mitglieder: 27 Euro im Lager und 37 Euro im Bett

27 Euro im Lager und 37 Euro im Bett DAV-Jugend: 7 Euro im Lager und 13 Euro im Bett

7 Euro im Lager und 13 Euro im Bett Jugendliche (Nicht-DAV-Mitglied): 19 Euro im Lager und 25 Euro im Bett

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Änderungen vorbehalten.

