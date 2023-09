Rares und Kurioses aus dem Besteckkasten: Die Schau "Löffel & Co." in Bad Hindelang

Andrea Heß hat eine witzige Ausstellung in Gailenberg kreiert. Unter dem Motto „Löffel & Co.“ beleuchtet sie ideenreich ein Kulturgut, das in aller Munde ist.

22.09.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Eigentlich existieren die „Teestuben“ ja nicht mehr und eigentlich war in diesem ehemaligen Modersohn-Haus auch definitiv keine Ausstellung mehr geplant. Aber wer die Besitzerin Andrea Heß kennt, der ahnte schon, dass ein solch kreativer umtriebiger Geist einfach keine Ruhe geben kann und vor neuen pfiffigen Einfällen nie gefeit ist.

Ein Händchen für "Ausgrabungen"

Und weil sie auch ebenso perfekt ist bei „Ausgrabungen“, Suchen und Finden (an Materialien und humanen Mitstreitern) ist ihr wieder mal eine spannende, informative, witzige Ausstellung gelungen – und damit eine (vorübergehende) Renaissance der „Teestuben“ als Musentempel auf dem Gailenberg. Doch genug der Vorrede. Der Gegenstand ihres jüngsten kreativen Schubs ist sozusagen in aller Munde. „Löffel & Co.“ lautet der lapidare Ausstellungstitel, dem übrigens auch ein feines, historisch von Professor Dr. Volker Kinzel, „einem Kulturwissenschaftler in Löffel-Angelegenheiten“ unterfüttertes „Bilderbuch“ beigefügt ist. Da kann man dann die sorgfältig, zu Gesamt-Kunstwerken inszenierten Ausstellungsstücke aufblättern und ihrer wechselvollen Geschichte zuordnen.

Kinderecken und Festtafeln

Was aber natürlich am besten beim gemächlichen Schlendern durch die Stuben gelingt. Da gibt’s Kinderecken und Festtafeln, Alltags-Lieblingslöffel mit heftigen Gebrauchsspuren und Kostbarkeiten aus edlem Material. Es gibt Geschenk- und Gedenklöffel, die herausgeputzt nur ehrfurchtsvoll betrachtet, aber nie benutzt wurden. Es gibt modernes Löffeldesign (zuweilen mit fraglicher Nutzanwendung) neben anderer Länder Löffelspuren. Daneben natürlich die ganze „belöffelte“ Artenvielfalt – zum Schöpfen und Schaben, fürs Backen, für Salat und Gemüse, für „das Süße im Leben“, für das Ei ... kurz für alles, wozu unsere Altvorderen – und noch immer ein Teil der Weltbevölkerung – einfach die Hände benutzten. Das alles mit entsprechendem Geschirr und Ambiente dekoriert und zelebriert. Oder in imposanter „Gewichtung“ schlicht nebeneinander an dunkler Holzwand genagelt.

Überraschend, äußerst vergnüglich, witzig und informativ präsentiert sich so diese etwas andere Ausstellung aus der (schier unerschöpflichen) Ideenschmiede von Andrea Heß (und Gefährten).

Zu sehen bis Freitag, 6. Oktober, dienstags bis sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr auf dem Gailenberg.