Ratgeber aus dem Oberallgäu: In Krisen hilft der „Mut zur Veränderung“

Wie lassen sich Krisen meistern? Der verstorbene Chefarzt der Oberstdorfer Adula-Klinik, Dr. Michael Tischinger, gibt in einem hinterlassenen Buch Tipps.

05.06.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Das Wort „Zeitenwende“ wird seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine immer wieder gerne genutzt. Doch schon davor galt: „Krisen, Umbrüche, Veränderungen sind fraglos die großen Themen unserer Zeit.“ Das diagnostizierte Dr. Michael Tischinger, der 2020 verstorbene Chefarzt der Oberstdorfer Adula-Klinik. Jetzt ist sein letztes Buch erschienen, herausgegeben von seiner Frau Elisabeth: „Nur Mut zur Veränderung!“ Es will einerseits ein tieferes Verstehen für notwendige Veränderungsprozesse wecken und andererseits konkrete Hilfestellung bei der Bewältigung krisenhafter Erfahrungen anbieten. So erklärt die Absicht zumindest der Autor in seinem Vorwort selbst.

