Raus aus dem Politik-Stausee: Kabarett mit Urban Priol in Oberstdorf

Kabarettist Urban Priol präsentiert im Oberstdorf-Haus sein Programm „Im Fluss“. Es bietet eine „Abenteuerreise durch die Irrungen und Wirrungen der Zeit“.

20.10.2021 | Stand: 17:00 Uhr

„Im Fluss“ nennt Urban Priol sein aktuelles Kabarett-Programm, das er am Freitag, 22. Oktober, um 20 Uhr im Oberstdorf-Haus vorstellt. Eigentlich sollte der Aschaffenburger schon im vergangenen Jahr im Rahmen des „Immenstädter Sommers“ auftreten. Doch Corona zwang zur Verlegung. Jetzt holt Urban Priol dieses Gastspiel nach. Markus Noichl sprach mit dem Kabarettisten.

Im Fluss – darf man da an Heraklit denken und sein „panta rhei“, alles fließt?

Urban Priol: Durchaus. Das ist beabsichtigt. Die Politik gleicht ja auch einem Fluss, der öfter die Richtung ändert, fröhlich vor sich hin mäandert, ab und zu Kiesel nach oben spült. Wobei wir zuletzt in einem Stausee angekommen waren. Nun sind wir gespannt, wohin es weiter geht.

Wie lang machen Sie schon politisches Kabarett?

Priol: 40 Jahre

Und was hat sich so geändert?

Priol: In der analogen Zeit hat es schon zwei, drei Tage gedauert, bis Nachrichten durchgesickert waren. Heute gucken die Leute noch an der Kasse in ihr Smartphone. Da muss ich auch um fünf vor acht nochmal die Lage checken, bevor ich auf die Bühne gehe. Sonst heißt es: Warum bringt er das nicht? Der Puls der Zeit wird immer schneller.

Ist das eine Klage?

Priol: Das kommt mir auch zupass. Das erhöht die Spannung.

Noch eine Veränderung?

Priol: Die Yellow-Pressierung der Nachrichtenlandschaft: Es wird immer trivialer. Wir hätten wahrlich genug drängende Themen, nicht nur das Klima: Abgeordnete bereichern sich an Masken-Deals, wie gehen wir um mit Regimen in Aserbaidschan oder Katar? Ist das nicht wichtiger als die Frage, wer in seinem Buch ein paar Absätze abgeschrieben hat?

Und wie verändert sich die politische Landschaft?

Priol: Die Zeit der zwei Machtblöcke ist vorbei, es wird vielschichtiger. Aber wir haben ja in der Schweiz ein gutes Beispiel, dass es funktioniert, wenn mehrere Parteien aufeinander aufpassen. Nachdem die große Koalition bei uns immer kleiner wurde, kommt es jetzt hoffentlich zu anderen Konstellationen. Ich wäre sehr dafür, Amtszeiten auf zwei Perioden zu beschränken. Damit es tatsächlich zu einem Fluss kommt.

Jetzt haben wir ein ernsthaftes politisches Gespräch geführt. Wie schaffen Sie es, solche Themen witzig rüber zu bringen?

Priol: Ich habe natürlich keinen Lehrauftrag. Ich nehme mich zunächst mal selbst nicht so ernst und schwimme gern im Fluss des Lebens. Wie es witzig wird, weiß ich selbst nicht so genau. Das ist zunächst Mal Handwerk, Struktur, Timing. Ich habe eine gute Dramaturgin. Und dann braucht man halt einen Instinkt für das Publikum. Wir sind in einer Schicksalsgemeinschaft. Es ist ein Geben und Nehmen. Wir sind beide auf einer Abenteuer-Reise durch die Irrungen und Wirrungen der Zeit.

Irrungen, Wirrungen? Ist das nicht ein Roman von Theodor Fontane?

Priol: Respekt. Schön, wenn auch die Feinheiten verstanden werden.

Kabarett: Urban Priol: „Im Fluss“, Freitag, 22. Oktober, 20 Uhr, Oberstdorf-Haus.

Karten: Tourist-Information im Oberstdorf-Haus, Telefon 08322/ 700-2100, Medienshop des Allgäuer Anzeigeblatts, Immenstadt, Telefon 08323/802-150, und Veranstalter Albert Seitz, Gasthof Dreikönig, Immenstadt, Telefon 08323/8628.

