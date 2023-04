Raus aus der Post in Sonthofen

Das Unternehmen muss das alte Gebäude am Bahnhofsplatz in Sonthofen räumen. Jetzt sind die Schließfächer dran. Wie es dazu kam und welche Alternativen es gibt.

20.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Jetzt verschwindet auch noch der letzte Rest des früheren Post-Standorts am Bahnhofsplatz in Sonthofen: Die Post löst die Schließfächer dort auf. Vor allem Geschäftskunden haben diesen Service genutzt, um früher an ihre Briefe zu kommen. Wie viele Kunden das Aus betrifft, will die Post nicht mitteilen.

Die Auflösung der Schließfächer beendet den Rückzug der Deutschen Post von dem Standort im Herzen der Kreisstadt. Wie mehrfach berichtet, war Ende 2021 bekannt geworden, dass das Unternehmen die Filiale am Bahnhofsplatz schließt. Brief- und Paketdienstleistungen werden seitdem in verschiedenen Filialen angeboten. Die Postbank gab den Standort ganz auf. Dass jetzt auch die Postschließfächer weichen müssen, führt die Deutsche Post DHL Group auf externe Ursachen zurück. „Wir waren Mieter dieser Fläche, diese ist uns gekündigt worden“, teilt Unternehmenssprecher Dieter Nawrath auf Anfrage mit. Immobilienbesitzer Josi Kreuzhagen erinnert jedoch daran, dass die Post früher selbst in Besitz des Gebäudes war – bis der Staat beschloss, alle Postgebäude an einen Hedgefonds zu verkaufen. Diese habe die Gebäude drei Tage später wieder abgestoßen und zum doppelten Preis weiterveräußert, schildert Kreuzhagen. Seine Immobilienfirma habe daraufhin 14 Postgebäude gekauft – darunter das in Sonthofen.

Wohin mit dem Briefkasten?

An dessen Stelle will Kreuzhagen, wie berichtet, vier Häuser sowie ein Querbau mit Geschäftsräumen und insgesamt 44 Wohnungen und Tiefgarage errichten. Spätestens zum 30. Juni müsse die Post das Gebäude daher räumen, berichte Kreuzhagen. Er habe die Post darüber informiert, dass dann auch der Briefkasten weichen müsse und einen Alternativstandort in der Nähe vorgeschlagen. Doch die Post habe ihm immer noch nicht mitgeteilt, wo dieser nun hinkommen soll.

Kreuzhagen ärgert sich nach eigenen Angaben auch, dass erst im Nachhinein entschieden wurde, dass die Post – nach massiver Kritik der Bevölkerung und von Postfilial-Betreibern – eine Filiale im Bahnhofsgebäude eröffnet hat. Dieses gehört ebenfalls Kreuzhagen. Die Filiale dort wird von der Bäckerei Franz& Xaver betrieben. Wenn früher festgestanden hätte, dass im Bahnhof ein Postangebot entstehen soll, hätte man die Räume besser anpassen können, meint Kreuzhagen. Es tue weh, wenn ältere Leute sich dort nun mit schweren Paketen abschleppen müssen, reagiert der Unternehmer mit Bedauern auf einen Bericht in unserer Zeitung. Dennoch sei eine Lösung in Sicht: Kreuzhagen will in Zusammenarbeit mit der Bäckerei einen Sackkarren anschaffen, denn die Bürger zum Transport der Pakete nutzen können.

Angebot laut Post "mehr als ausreichend"

Die Post selbst sieht ihr Filialnetz in Sonthofen gut aufgestellt. „Das Angebot ist mehr als ausreichend, sowohl was die gesetzlichen Anforderungen angeht als auch die Wirtschaftlichkeit“, teilt Nawrath mit. Nach der Eröffnung bei „Franz und Xaver“ im Bahnhofsgebäude sei ein weiterer DHL Paketshop in der Bahnhofstr. 18 sowie eine Partnerfiliale bei Emrahs Barbershop in der Bogenstr. 4 eröffnet worden. „Nach unseren Erkenntnissen sind die Kunden mit unserem Angebot zufrieden“, sagt der Postsprecher.

Nach Auskunft der Firma Bio-Lifestyle arbeiten bei „Franz und Xaver“ nun ein bis zwei Mitarbeiter am Postschalter im Sonthofer Bahnhof. Die Wartezeit dort sei sehr unterschiedlich, teilt Geschäftsführerin Sabine Denk mit. Wer sein Paket oder den Brief bereits frankiert hat, könne an der Schlange vorbei direkt zum Abscannen vorgehen, betont Denk. Beschwerden gebe es vor allem von Postbank-Kunden, die zur nächsten Filiale nun bis nach Kempten fahren müssen.

Als Alternative zu den Schließfächern in Sonthofen empfiehlt die Post, sofern es sich um Geschäftskunden handelt, den „Hin- und Weg-Service“. Bei diesem kostenpflichtigen Angebot holt und bringt ein Postbote Briefe in einem fest vereinbarten Zeitfenster.

