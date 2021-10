"Ich kann es kaum glauben": Diese Allgäuerin singt bei "The Voice of Germany"

Bei "The Voice of Germany" tritt bald eine junge Allgäuerin auf: Raya Despodovska aus Sonthofen. Auf Facebook gab sie bekannt, wann ihr Auftritt im TV läuft.

18.10.2021 | Stand: 17:37 Uhr

Diese junge Frau aus dem Allgäu hat geschafft, wovon viele Newcomer träumen dürften: Auf der Bühne der populären TV-Castingshow "The Voice of Germany" aufzutreten. Raya Despodovska stammt aus Sonthofen - und kann ihr Glück über ihre Teilnahme selber noch kaum fassen.

Raya Despodovska aus Sonthofen nimmt bei "The Voice of Germany" teil

"Ich kann es kaum glauben! Endlich darf ich euch verraten, dass ich Teil der 11. Staffel von "The Voice of Germany" bin!", schreibt die Sängerin auf ihrer Facebook-Seite "Raya Dimitra". Und ergänzt: "Auf dieser Bühne performen zu dürfen, war mein lang ersehnter Traum, der nun endlich in Erfüllung gegangen ist."

Die Rechtswissenschaft- Studentin an der Uni Augsburg verspricht: "Ich werde euch auf eine Reise mitnehmen, deren Momente ich niemals vergessen werde."

Bei der beliebten Castingshow "The Voice of Germany" treten alljährlich Musiktalente aus ganz Deutschland gegeneinander an. Unterstützt werden sie dabei von ihren Coaches, die gleichzeitig die Jury stellen, und zu den erfolgreichsten deutschen Musikern gehören. (Lesen Sie auch: "The Masked Singer" auf ProSieben startet in die 5. Staffel - das muss man zum Show-Start wissen)

Teilnehmerin, Sendetermin, Uhrzeit: Infos zu Raya Despodovskas erstem Auftritt bei "The Voice"

Name : Raya Despodovska

: Raya Despodovska Wohnort : Sonthofen

: Sonthofen Erster Auftritt bei "The Voice of Germany" : Sonntag, 24. Oktober, um 20.15 Uhr

: Sonntag, 24. Oktober, um 20.15 Uhr Wo zu sehen: Auf Sat.1 im Free TV. Alle Folgen sind auch im Livestream, im Internet auf TheVoice.de oder nachträglich auf Joyn verfügbar.

Bilderstrecke

The Voice of Germany - Jury: Das sind die Coaches 2021

1 von 5 Sarah Connor, Johannes Oerding, Mark Forster und Nico Santos (von links) sind die Coaches der Castingshow „The Voice of Germany“ 2021. Als Online-Coach ist außerdem noch Musikerin Elif dabei. „TVOG“ läuft seit 7.10.2021 donnerstags auf ProSieben. Bild: Andre Kowalski, dpa, ProSieben Sarah Connor, Johannes Oerding, Mark Forster und Nico Santos (von links) sind die Coaches der Castingshow „The Voice of Germany“ 2021. Als Online-Coach ist außerdem noch Musikerin Elif dabei. „TVOG“ läuft seit 7.10.2021 donnerstags auf ProSieben. Bild: Andre Kowalski, dpa, ProSieben 2 von 5 Der deutsche Popsänger und Songwriter Johannes Oerding ("An guten Tagen") ist im Herbst 2021 zum ersten Mal als Coach und Jury-Mitglied bei The Voice of Germany dabei. Er will in die Fußstapfen von Samu Haber oder Rae Garvey treten. Bild: Jens Kalaene, dpa (Archiv) Der deutsche Popsänger und Songwriter Johannes Oerding ("An guten Tagen") ist im Herbst 2021 zum ersten Mal als Coach und Jury-Mitglied bei The Voice of Germany dabei. Er will in die Fußstapfen von Samu Haber oder Rae Garvey treten. Bild: Jens Kalaene, dpa (Archiv) 3 von 5 Auch neu mit dabei ist Sängerin Sarah Connor ("From Sarah with love", "Vincent"). Die 41-Jährige hat vier Kinder, fünf Geschwister und zwei Halbgeschwister. Bild: Axel Heimken, dpa (Archiv) Auch neu mit dabei ist Sängerin Sarah Connor ("From Sarah with love", "Vincent"). Die 41-Jährige hat vier Kinder, fünf Geschwister und zwei Halbgeschwister. Bild: Axel Heimken, dpa (Archiv) 4 von 5 Jury-Mitglied Nico Santos kommt mit seiner witzigen Art bei Talenten und Zuschauern an. Er war schon vergangenes Jahr Teil der «The Voice of Germany»-Jury Bild: Claudius Pflug, ProSiebenSAT.1, dpa (Archiv) Jury-Mitglied Nico Santos kommt mit seiner witzigen Art bei Talenten und Zuschauern an. Er war schon vergangenes Jahr Teil der «The Voice of Germany»-Jury Bild: Claudius Pflug, ProSiebenSAT.1, dpa (Archiv) 5 von 5 Er ist das Urgestein der "The Voice of Germany"-Coaches: Sänger Mark Forster feiert in der aktuellen Staffel sein 11. Jubiläum in der "TVOG"-Jury und sagt über die Talente in seinem Team: "Zu mir kommen immer die Freaks" Bild: Andre Kowalski, ProSieben, dpa (Archiv) Er ist das Urgestein der "The Voice of Germany"-Coaches: Sänger Mark Forster feiert in der aktuellen Staffel sein 11. Jubiläum in der "TVOG"-Jury und sagt über die Talente in seinem Team: "Zu mir kommen immer die Freaks" Bild: Andre Kowalski, ProSieben, dpa (Archiv) 1 von 5 Sarah Connor, Johannes Oerding, Mark Forster und Nico Santos (von links) sind die Coaches der Castingshow „The Voice of Germany“ 2021. Als Online-Coach ist außerdem noch Musikerin Elif dabei. „TVOG“ läuft seit 7.10.2021 donnerstags auf ProSieben. Bild: Andre Kowalski, dpa, ProSieben Sarah Connor, Johannes Oerding, Mark Forster und Nico Santos (von links) sind die Coaches der Castingshow „The Voice of Germany“ 2021. Als Online-Coach ist außerdem noch Musikerin Elif dabei. „TVOG“ läuft seit 7.10.2021 donnerstags auf ProSieben. Bild: Andre Kowalski, dpa, ProSieben

Lesen Sie auch

5. Folge am Donnerstag "The Voice of Germany": Diese Sänger und Lieder überzeugten die Jury bisher in der 11. Staffel

Wer hat bislang bei "The Voice of Germany" teilgenommen? Wer ist raus und wer hat es eine Runde weitergeschafft? Alle neuen Informationen lesen Sie hier.