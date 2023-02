"Ein großer Mensch!" So feiern Freunde und Familie Weltmeister Alexander Schmid

Freunde, Familie und ehemalige Trainer huldigen Ski-Weltmeister Alexander Schmid. Der 29-jährige Fischinger versetzt die Gemeinde in Ekstase.

17.02.2023 | Stand: 19:37 Uhr

Es ist nicht so, als hätte Roman Schmidbauer dieser Tage nicht genug zu tun. Gumpiger Donnerstag, historisches Skirennen am Stinesser, die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Skiclubs Fischen.

„Und dann wird der auch noch Weltmeister“, witzelt der Vorsitzende des SCF. „Im Ernst, wenn so etwas passiert, ist es egal, was drumherum noch passiert. Der Kerle hat’s so verdient.“ Dieser „Kerle“, Alexander Schmid, hat mit dem Gewinn der Goldmedaille bei der alpinen Ski-WM in Méribel im Parallel-Wettkampf nicht nur Schmidbauer eine Menge Arbeit beschert, er versetzte ganz Fischen in Ekstase – daran ändert auch Rang 15 im Riesenslalom am Freitag nichts.

Großer Empfang für Alexander Schmid in Fischen

Am Montag bereitet die 3000-Seelengemeinde ihrem Weltmeister ab 17.30 Uhr im Kurpark eine große Bühne. „Wir werden ein großes Fest haben, ganz Fischen ist da“, sagt Schmidbauer. „Das hat sich Alex verdient. Es ist brutal, was er bei der WM geleistet hat.“

Das Meisterstück des 29-Jährigen verfolgten Schmidbauer und Schmids Kollegen vom Skiclub auf dem heimischen Sofa in Fischen. „Wir saßen beim Kumpel zum Aufbau für Fasching zusammen und waren völlig aus dem Häuschen“, sagt der 32-jährige Schmidbauer, der seit vergangenem November die Geschicke beim Skiclub leitet. „Er hat schon öfter gezeigt, dass ihm das Format gut liegt. Dass er aber Weltmeister wird, ist herausragend.“

Deshalb widmeten sich die Fischinger statt dem Fasching schnell dem Finale, statt dem „Gumpigen“ der Goldmedaille. Nachdem sich pünktlich zur triumphalen WM-Fahrt seines Bruders auch noch Manuel Schmid dazugesellte, konnten die Freunde aus der Heimat per Videochat sogar noch dem Weltmeister persönlich gratulieren.

Die Familie weicht nie von seiner Seite. Auch wenn Bruder Manuel sportlich derzeit zu kämpfen hat – der 30-Jährige unterstützt Alex wie die Eltern Carola und Stefan (im Bild) in allen Belangen. Bild: Schmid privat

Eltern Carola und Stefan hautnah vor Ort dabei

Ungleich näher dran waren die Eltern Carola und Stefan. Die Schmids sind seit dem ersten Tag der WM in den französischen Alpen dabei und bekamen ihre Gänsehaut auch Tage nach dem furiosen Ritt ihres Sohnes nicht weg. „Stolz ist gar nicht der richtige Ausdruck, es ist pures Glück, was wir empfinden“, sagt Mutter Carola. „Unsere Nerven waren blank gelegen über den gesamten Tag. Aber es war beeindruckend, wie konstant Alex sein Ding bei all den Läufen durchgezogen hat, ohne mit der Wimper zu zucken.“

Diese Konstanz habe sich der 29-jährige Athlet vom SC Fischen auf dem Weg zum größten Erfolg seiner Laufbahn über Jahre hart erarbeitet, sagt sein Vater. „Wenn Alex in einen Lauf reinkommt, ist alles möglich – das Gefühl stimmte bei ihm, weil er im Parallel-Format schon auf dem Podest war“, sagt Stefan Schmid. „Uns war klar, dass mit kleinen Erfolgen Selbstsicherheit aufkommt. Und dann ist alles möglich.“

Pokale hat er schon als Teenager gesammelt: Alex Schmid 2009 als zweifacher deutscher Vizemeister beim DSV-Schülercup. Bild: Fuchs PR

Erheblichen Anteil an der Sternstunde von Alexander Schmid hat auch Robert Füß. Der 45-Jährige begleitete Schmid sechs Jahre als Trainer bis einschließlich der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang. „Ich habe Alex bei der WM alles zugetraut. Er hat schließlich einen der schnellsten Schwünge der Welt – das hat er auch schon oft gezeigt. Vielleicht weiß er das selbst aber gar nicht“, sagt Füß.

Jugendtrainer Robert Füß freut sich mit Alexander Schmid

Und auch wenn der Hindelanger mittlerweile als Trainer beim Österreichischen Skiverband in der Technikgruppe tätig ist, schlugen im Parallelwettkampf zwei Herzen in seiner Brust.

„Da Dominik Raschner auch noch Silber geholt hat, habe ich als Trainer sogar einen Doppelsieg gefeiert“, witzelt Füß. „Ehrlich, natürlich fiebert man mit, wenn die Athleten fahren, die man begleiten durfte. Und es freut mich ungemein, was ihm gelungen ist. Er ist ein wahnsinniger Skifahrer geworden, aber was viel wichtiger ist: Alex ist ein großer Mensch, ein besonderer.“

Und so schließt sich der Kreis der Komplimente auch mit diesem Lob, das sich allen voran Carola und Stefan Schmid auf die Fahnen schreiben dürfen. „Wir sind wahnsinnig froh, dass wir das alles hier vor Ort mit Alex erleben dürfen. Es ist zwar schade, dass es bei Manuel sportlich derzeit nicht läuft,“ sagt Mama Carola. „Aber umso erstaunlicher ist es, wie er in der Heimat die Stellung hält und so viel für seinen Bruder organisiert. Das macht uns glücklich.“ Davon kann sich der gesamte Ort am Montag überzeugen – dann, wenn der Weltmeister wieder zuhause ist.