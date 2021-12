Regional kochen und Gäste an der Rezeption empfangen: Immenstädter Berufsschüler zeigen ihr Können

Angehende Köche sowie Hotel- und Restaurantfachfrauen zeigen in der Berufsschule Immenstadt, was sie gelernt haben. Welches Können sie demonstrierten.

09.12.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Regional und lokal – unter dieser Maßgabe fand der diesjährige Schulwettbewerb der gastronomischen Abteilung der Berufsschule Immenstadt statt. Dabei lautete das Motto „Aus Omas Kräuterküche“, das den acht angehenden Köchen und neun Hotel- und Restaurantfachfrauen vorgegeben war. Wie die Berufsschule mitteilt, zeigte sich Manfred Ecker, Leiter der gastronomischen Abteilung, am Ende sehr zufrieden: „Trotz der erschwerten Umstände war das ein sehr überzeugender Wettbewerb.“

Nachdem die Veranstaltung vergangenes Jahr wegen der Coronapandemie abgesagt werden musste, freuten sich Teilnehmer und Prüfer, dass heuer die Durchführung unter strengen Regeln wieder möglich war. „Wir haben auf 2G-Maßnahmen bei allen Teilnehmern und Gästen bestanden“, sagte Ecker. Er bedankte sich ausdrücklich bei den Ausbildungsbetrieben für die gelungene Kooperation.

Von den angehenden Hotelfachfrauen musste ein Hotelzimmer überprüft werden

Die Auszubildenden hatten sich im Vorfeld durch starke Leistungen für den Wettbewerb qualifiziert. Der Tag startete für die Teilnehmer mit einer Theorieprüfung sowie verschiedenen Aufgaben. So musste von den angehenden Hotelfachfrauen beispielsweise ein Hotelzimmer überprüft werden. Auch Fremdsprachenkenntnisse waren gefragt: An der schuleigenen Rezeption sollten die Azubis englischsprachige Gäste beraten und auf ihre Bedürfnisse eingehen.

Die angehenden Köche wurden vor die Aufgabe gestellt, aus einem vorgegebenen Warenkorb ein 3-Gänge-Menü zu zaubern. Das Menü wurde am Abend im festlichen Rahmen geladenen Gästen serviert. Die Eindeckung der Tafel sowie die Bewirtung der Gäste erfolgte durch die Hotel- und Restaurantfachfrauen. Schulleiter Peter Eisenlauer freute sich über das große Engagement der Teilnehmer an diesem Wettbewerb.

Für die Gewinner der Berufsschule Immenstadt gab es einige Preise

Schließlich eröffnete Ecker die Siegerehrung. Die Gewinner durften sich neben ihrer Urkunde über attraktive Preise freuen: Ein Abendessen im Travel Charme Ifen Hotel oder im Mountain Refugio Hubertus, Gutscheine für Weinproben und Whiskey-Tastings sowie Fachbücher vom Trauner-Verlag, die jeweils von den Sponsoren zur Verfügung gestellt wurden.

Die Bestplatzierten: Bei den Köchen setzte sich Sven Autenrieth vor Sina Braxmair und Christoph Eisele durch. „Natürlich möchte man gewinnen, wenn man an einem Wettbewerb teilnimmt. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass mein Name erst ganz am Ende gefallen ist“, sagte Autenrieth. „Die Siegerurkunde ist auch nicht schlecht für meinen weiteren beruflichen Weg“, war er sich sicher.

"Ich habe mein Bestes gegeben. Trotzdem kam es für mich unerwartet, weil die anderen das ja auch gemacht haben"

Zur Siegerin bei den Hotel- und Restaurantfachfrauen wurde Anna-Lena Fahrion gekürt. Die Plätze zwei und drei belegten Hanna Jörg und Angelina Sigel. Fahrion zeigte sich überwältigt von ihrem Erfolg: „Ich habe mein Bestes gegeben. Trotzdem kam es für mich unerwartet, weil die anderen das ja auch gemacht haben.“ Auch sie warf einen Blick in die Zukunft: „So ein Tag zeigt, dass man auf dem richtigen Weg ist.“

