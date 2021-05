Regionale Lebensmittel werden im Oberallgäu weiter gefördert

Das Oberallgäu unterstützt die Öko-Modellregion auch in den nächsten zwei Jahren finanziell. Ein Förderprojekt des Landkreises und der Stadt Kempten.

11.05.2021 | Stand: 13:03 Uhr

Der Umweltausschuss des Landkreises Oberallgäu hat geschlossen für die weitere Förderung der Öko-Modellregion Oberallgäu Kempten gestimmt. Demnach soll das Projekt zur Verbreitung regionaler Lebensmittel noch in den nächsten zwei Jahren Zuschüsse vom Landkreis und der Stadt Kempten erhalten. Wie berichtet, hat sich Oberbürgermeister Thomas Kiechle bereits ebenfalls zustimmend geäußert. Eine Entscheidung des Stadtrats steht allerdings noch aus.

Die Kooperationen mit regionalen Akteuren wie Landwirten, Verarbeitern und Handelsunternehmen seien seit dem Projektstart 2016 gewachsen und mittlerweile etabliert, sagte Projektmanagerin Sarah Diem. Für die Initiative „Milch und Fleisch gehören zusammen“, die die Aufzucht von Bio-Kälbern im Allgäu stärkt, habe etwa das Lebensmittelunternehmen Feneberg gewonnen werden können.

Voraussetzung für die weitere Förderung war, dass sich das Projektmanagement um alternative Finanzierungsmöglichkeiten bemüht. Denn die Nachhaltigkeit eines solchen Projekts bestünde darin, dass es irgendwann aus eigener Kraft weiter bestehen kann, sagte Landrätin Indra Baier-Müller. Geplant ist, die Akteure finanziell zu beteiligen – sei es an der Plattform www.milch-und-fleisch.de, an Werbematerialien oder an einem noch zu gründenden Unterstützer-Verein. „Ihr habt gute Ideen entwickelt, die die Zukunft der Öko-Modellregion garantieren“, sagte Kreisrätin und Kreisbäuerin Monika Mayer (Freie Wähler). Theresia Schwarz (CSU) regte an, noch mehr als bisher auch konventionelle Betriebe in die Projekte einzubinden oder auch bestehende Projekte und Organisationen mit der Öko-Modellregion zu verbinden.

Vor einem Jahr war die Zukunft der Öko-Modellregion Oberallgäu-Kempten noch ungewiss. Hintergrund ist, dass die staatliche Förderung von Jahr zu Jahr weniger wird und in zwei Jahren dann ganz ausläuft.

