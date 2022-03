Rekord nach 21 Jahren: Immenstädter Schwimmer André Goetz gelingt Historisches

Simon Joas krönt sich zum deutschen Meister über 800 Meter. Die Immenstädter Athleten erobern insgesamt zwölf Medaillen. André Goetz schafft Historisches.

23.03.2022 | Stand: 17:53 Uhr

Es war eine gigantische Veranstaltung – mit einem glorreichen Resultat für die Schwimmer des TSV 1860 Immenstadt. 542 Athleten aus 198 Vereinen waren bei den internationalen deutschen Meisterschaften der Masters „Lange Strecken“ in Solingen – insgesamt wurden 1000 Starts absolviert. Für die Städtler sprangen ein deutscher Meistertitel für Simon Joas, sechs Vizemeisterschaften und fünf Bronzemedaillen heraus. Schon 2020 hätte der TSV Solingen 1877 die Veranstaltung austragen sollen. Coronabedingt fanden nun zwei Jahre später die Meisterschaften dort statt. Auch sechs Schwimmer des TVI nahmen den Weg zum Dreitages-Event auf sich und vertraten erfolgreich das Allgäu. Insgesamt fischten die TVIler wie erwähnt zwölf Medaillen aus dem 50-Meter-Becken der Klingenhalle.

In den Staffelwettkämpfen erschwammen die Städtler in jedem Rennen einen Medaillenrang. Das Quartett Simon und Marcus Joas, Armin Wetzel und André Goetz sicherte sich über 4 x 200 Meter Freistil Bronze. Über 4 x 200 Meter Brust mussten sich die vier TVI-Schwimmer nur den Kölnern des TPSK 1925 geschlagen geben und wurden deutscher Vizemeister der Masters. Zudem unterboten die Oberallgäuer in 12:17,94 Minuten 21 Jahren den über diese Strecke bestehenden Vereinsrekord um knapp zwei Sekunden. Das Kuriose an diesem Erfolg: André Goetz war bereits 2001 beim damaligen Clubrekord Teil der TVI-Mannschaft.

„Familienstaffel“ Joas holt Bronze

Beim Staffelrennen über 4 x 200 Meter Freistil „mixed“ fielen die TVI-Starter als „Familienstaffel“ auf: Marcus und Simon Joas schwammen zusammen mit Mutter Birgit und ihrer Tante Sigrid Leistner. Dabei entbrannte hinter dem dominanten SCW Eschborn ein harter Kampf um Silber und Bronze. Im Schlussspurt musste sich „Familie Joas“ hinter der tschechischen Staffel TJ Autoskoda Mlada Boleslav mit Bronze zufriedengeben.

In den Einzelwettkämpfen erschwamm André Goetz Rang vier über 200 Meter Brust in der Altersklasse 45. Sigrid Leistner erzielte in der Altersklasse 50 als beste Platzierung Platz fünf über 400 Meter Lagen. Birgit Joas wurde in der gleichen Altersklasse Sechste über 1500 Meter Freistil. Mit den beiden Joas-Brüdern und Armin Wetzel hatte der TVI gleich drei vielversprechende Wettkämpfer der Altersklasse 20 am Start, die auch alle gemeinsam in den Endlauf über 400 Meter Freistil in der AK 20 starteten. Wetzel wurde Achter, schwamm über 800 Meter Freistil auf Rang fünf und über 200 Meter Schmetterling auf Platz sechs.

Marcus Joas' zäher Kampf nach Infektionen

Marcus Joas, nach seiner Corona-Infektion im November sowie weiteren Infekten seit Januar nach wie vor angeschlagen und seit Wochen ohne intensives Training, kämpfte vorbildlich und nahm die deutsche Meisterschaft als „Trainingseinheit“. Von seinen Bestleistungen Lichtjahre entfernt, schaffte der 22-Jährige es dennoch, sich viermal in die Medaillenränge zu schieben. Stets einen Platz vor ihm rangierte sein zwei Jahre jüngerer Bruder Simon, der es bei der „Deutschen“ auf fünf Medaillen brachte.

Die Brüder schafften das Kunststück, über 400 Meter Freistil, 400 Meter Lagen und 1500 Meter Freistil jeweils Silber und Bronze für den TVI zu erschwimmen. Neben diesen drei Siegerehrungen standen sie ein viertes Mal nebeneinander auf dem Siegertreppchen: Über 800 Meter Freistil erkämpfte sich Marcus Silber. Die Krönung gab es für seinen Bruder: Simon Joas gewann den deutschen Meistertitel für den TV Immenstadt mit 14 Sekunden Vorsprung vor seinem Bruder. Der 20-Jährige wurde zudem noch einmal Vizemeister über 200 Meter in 2:50,85 Minuten im Endspurt gegen Jan-Erik Feldberg von der SSG An der Ost.