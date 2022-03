Rendezvous mit der Elite: So will Segel-Juwel Julian Hoffmann bei den Profis ran

Nach seinem Sprung in die Trainingsgruppe der Profis fiebert Julian Hoffmann (19) dem Kräftemessen entgegen. Der Blaichacher will im Wasser überraschen.

25.03.2022 | Stand: 18:21 Uhr

Der erste Schritt ist gemacht, nun will er allmählich Tritt fassen. „Es ist ein wahnsinniges Privileg für mich als „Kleinen“, mich mit den Großen messen zu dürfen“, sagt Julian Hoffmann. „Ich kann mir immer etwas abschauen, das ist eine Riesenchance für mich.“ Schnupperte der 19-Jährige schon im vergangenen Jahr bei den Senioren rein, darf er seit dieser Saison mit den Profis trainieren.

Deutlich professioneller als im Juniorenbereich hat sich das Blaichacher Segeljuwel das neue Team zwar schon vorgestellt, die ersten Eindrücke haben Hoffmanns Erwartungen allerdings noch übertroffen. „In jedem Bereich wird professioneller und präziser gearbeitet. Da merkt man, dass alles in der Trainingsarbeit auf Olympia abzielt“, sagt der Athlet vom Segelclub Alpsee-Immenstadt.

Obwohl Hoffmann der jüngste Segler im Team ist, hat er keine Schwierigkeiten, sich einzufügen: „Wir haben eine coole Gruppe, in der ich mich richtig wohlfühle“, erzählt der Teenager. „Unser Coach und das Team passen gut zusammen und obwohl wir während der Trainingslager lange Zeit auf engstem Raum zusammen sind, gibt es keine Unstimmigkeiten – das Umfeld passt.“

Julian Hoffmann: Mehrfacher deutscher und amtierender U21-Europameister

Sportlich, den Ehrgeiz hat der mehrfache deutsche Jugendmeister und amtierende U21-Europameister über Jahre entwickelt, will er gleich an körperlichen Feinheiten und technischen Fertigkeiten arbeiten. Doch sein Hauptaugenmerk gelte zuallererst, sich die Arbeitsweisen der Profis anzueignen und erste Erfahrungen zu sammeln. „Das braucht eine Weile, aber ich denke, mit der Zeit, wird das Niveau kommen“, sagt der Oberstdorfer Gymnasiast. Die Schwelle zum Leistungsvermögen der Profis, die er noch überwinden muss, weiß Hoffmann realistisch einzuordnen.

„Man sieht klar, in welchen Bereichen sie überall besser sind. Das ist teilweise frustrierend, wenn man es nicht so gut hinbekommt, aber mich motiviert das“, sagt Hoffmann und ergänzt mit Blick auf sein sportliches Vorbild, Freund und Mentor: „Philipp Buhl ist absolute Weltspitze. Beim Training mit ihm kann ich mir diese Grenze, die Schwelle zur Spitze, besser vorstellen und weiß, wo ich stehe. Aber es ist alles möglich, wenn ich mein Ziel vor Augen habe.“

Im vergangenen Winter war die Segelnationalmannschaft zunächst im spanischen Cádiz, ehe zwei Camps auf Lanzarote und als letztes ein Trainingslager auf Mallorca anstanden, wo Anfang April mit der „Princesa Sofia Regatta“ auch der erste Wettkampf ausgetragen wird. Harte, meist theoretisch anspruchsvolle Arbeit stand im Winter an. Es galt, das durchaus unterschiedliche terminologische Niveau der Athleten anzugleichen. Informationen zu Geschwindigkeit, Physik, Manöver- und Wassertechniken sowie Prinzipien einer Welle: Diese Trockenübungen, weiß Hoffmann, sind wichtig. Und doch fiebert er der Praxis entgegen.

„Ich habe viel gelernt. Wenn ich das alles schon gewusst hätte, wäre ich schon viel weiter. Jetzt habe ich richtig Bock auf die Saison“, sagt der 19-Jährige. „Ich bin gespannt auf die Rennen, allein schon auf den gesamten Ablauf. Auf Mallorca ist unser ganzes Team dabei und die Olympioniken aus aller Welt. Das wird das erste Mal für mich, dass ich in einem Olympiafeld starte.“

Zwei Wochen in Blaichach, lernen für das Abitur

Derzeit ist Hoffmann wieder zwei Wochen in der Heimat in Blaichach. Denn bevor er sich mit der Weltspitze messen darf, steht erst noch der Ernst des Lebens abseits der Reviere dieser Welt an. „Momentan ist es richtig stressig. In der Schule geht es drunter und drüber. Ich muss jetzt die kommenden zwei Wochen durchstehen“, sagt der Teenager, für den am Sportgymnasium Oberstdorf 2023 das Abitur ansteht. Das Athletikprogramm läuft im Hintergrund freilich weiter. Immerhin steht am Olympia-Stützpunkt in Hamburg noch kommende Woche ein Fitness-Test an.

Um diese eine Facette, all die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen, bereicherte ihn auch die Arbeit mit den Profis. Im Trainingslager wird bei den Seglern auch auf die mentale Vorbereitung geachtet, damit die Athleten sich in den Wettkämpfen punktgenau fokussieren können. Zudem haben die Sportler die Möglichkeit, einen Sportpsychologen für zusätzliches Mentaltraining zu konsultieren.

Nach der ersten Regatta zum Auftakt auf Mallorca steht für den 19-Jährigen Mitte April mit der Junioren-EM im französischen Hourtin bereits der nächste Prüfstein an. Als Gejagter. „Es wird eine geile Erfahrung, bei der Junioren-EM als Titelverteidiger an den Start zu gehen“, freut sich Hoffmann, der seinen Titel selbstredend verteidigen möchte. Und doch sieht er die EM als Event, um weitere Erfahrungen zu sammeln – sowie als Chance, punktuell auf einen Höhepunkt hinzuarbeiten. „Diese EM ist gut, um einen Zwischenstand zu bekommen, aber es wird nur eine Momentaufnahme“, sagt Hoffmann. Der Höhepunkt ist für den Oberallgäuer die WM. Dort möchte er, wie beim Bronzemedaillen-Gewinn 2021 auf dem Treppchen stehen. Bis es im August ins portugiesische Vilamoura zur Junioren-WM geht, bleibt ihm aber noch Zeit. Zeit, die Julian Hoffmann nutzen wird, um sich zu verbessern. Jedes Training mit den Besten wird ihm dabei helfen.