Aus Leidenschaft für das Rad

In einer kleinen Werkstatt baut der Oberstdorfer Joa Glasstetter handgefertigte Fahrradrahmen für Individualisten. Wer ein Rad bestellt, muss Geduld haben.

05.11.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Joa Glasstetter liebt Radfahren in den Bergen. Am liebsten auf einem seiner handgemachten Bikes. Diesen Traum erfüllte er sich vor einigen Jahren das allererste Mal. Seither baut der gelernte Diplomingenieur leidenschaftlich Fahrräder. Jetzt durfte der Oberstdorfer zwei seiner Werke bei einer großen Radmesse in Dresden ausstellen.

Der Werdegang des 51-Jährigen liest sich wie ein spannendes Buch. Nach dem Studium entwickelte er zunächst Software im Flugzeugbereich, in Berlin komponierte er hauptberuflich elektronische Musik und später entwickelte er ausgefallene Schaufenster-Installationen für ein Berliner Brillenlabel, für das er um die ganze Welt reiste. (Lesen Sie auch: Neue Trails für Mountainbiker: Was tut sich hinter den Kulissen)

Schon als Kind Seifenkisten gebaut

Das Basteln wurde Joa Glasstetter in die Wiege gelegt. Schon von Kindesbeinen an schraubte er an verschiedensten Fahrzeugen: von Seifenkisten über BMX-Rädern bis zu Oldtimern. Doch seit einigen Jahren schlägt sein Herz für maßgefertigte Räder. Zusammen mit Anna Bayerl baut er „Rennräder, Gravelbikes und Mountainbikes für Individualisten“ in seiner Werkstatt im Oberstdorfer Gemeindeteil Reichenbach unter dem Markennamen „Selemma“.

Genauer gesagt schweißt und lötet Joa Glasstetter den Rahmen aus leichten, dünnwandigen Stahlrohren nach den Vorstellungen und Bedürfnissen seiner Kunden. Die anderen Komponenten, Schaltung, Bremsen und Laufräder kauft er bei den Herstellern hinzu. Den Rahmen aber konstruiert er komplett selbst. „Dieser ist das Herzstück eines jeden Rads“, so der Radexperte. Es ist entscheidend dafür, ob sich der Nutzer auf dem Rad wohl fühlt.

Die Räder werden dem Fahrstil des Nutzers angepasst

Die Geometrie des Rahmens und die Rohrdimensionen bestimmen zum einen die Rahmengröße und die Sitzposition, aber eben auch die Fahreigenschaften. „Der Eine mag es sportlich straff, der andere lieber langstreckentauglich“, weiß er. Dann gibt’s noch den, der lieber im Wiegetritt hochklettere, währenddessen der andere sitzend die steilsten Rampen hochkommen will. Bei einer gemeinsamen Radtour und in ausführlichen Gesprächen entwickelt Joa Glasstetter dann ein genau passendes Rahmenkonzept, welches er im Anschluss als Einzelstück anfertigt.

Dabei schwört der Oberstdorfer auf Stahl für die Fahrradrahmen, obwohl er oft zu hören bekommt: „Stahl? Das ist doch total retro.“ Ja, so denken viele. Nicht so der Radbauer. Aluminium und dann Carbon löste in den 90er Jahren Stahl als Werkstoff für leichte und harte Rennradrahmen ab. Doch für Joa Glasstetter bietet Stahl die größten Freiheiten, um auf die vielfältigen Wünsche der Kunden eingehen zu können.

Gegenentwurf zur industriellen Massenproduktion

Seine handgefertigten Rahmen sind der Gegenentwurf zu der industriellen Massenproduktion meist aus Fernost. „Wenn ein Carbon-Rahmen bricht, ist das Sondermüll.“ Glasstetter und Bayerl setzen auf nachhaltigere Rohstoffe. Stahl ist im Ernstfall zu reparieren, haltbarer und auch gewichtsmäßig nur unwesentlich schwerer als Carbon. (Lesen Sie auch: Das sagen Allgäuer Experten zur Helmpflicht für Radfahrer)

Von der Stange gibt es kein Rad von den Beiden. Nach den Maßen und dem Fahrstil des Kunden lötet der Oberstdorfer den Stahlrahmen in seiner Werkstatt. Die Lötstellen werden dann in mühevoller Kleinarbeit von Anna Bayerl versäubert. So wirken die Rahmen wie aus einem Guss und erfreuen die Radfans, die ein Auge dafür haben. Auch die Lackierung erfolgt individuell nach den Wünschen der Kunden. Wenn gewollt wird der Name des Kunden oder sonstige kleine Logos auf den Rahmen lackiert. Der Name "Selemma" setzt sich übrigens aus den Vornamen von Glasstetters Töchtern Emma und Selma zusammen.

Wer ein Rad bestellt, muss Geduld mitbringen

Dass er auf dem richtigen Weg ist, erfuhr Joa Glasstetter Mitte Oktober auf der Messe „Bespoked“ in Dresden. „Bespoked heißt auf Deutsch maßgeschneidert“, erklärt er. Die großen Serienfabrikanten waren da nicht vertreten. Dort stellte er zwei seiner Räder aus und bekam viel Lob dafür. Zum Preis für ein Rennrad sagt er, dass man mit 3500 Euro schon rechnen müsse. Nach oben seien - je nach Wahl der Komponenten - keine Grenzen gesetzt.

Wer ein Rad bestellt, muss ein wenig Geduld mitbringen. Da die Rahmen komplett handgearbeitet sind, entstehen nur um die 20 Räder im Jahr. Es gibt schon eine Warteliste. Doch das Warten lohnt sich! Viele seiner Kunden sind so begeistert, dass sie oft ein halbes Jahr später noch ein Fahrrad ordern – für die radbegeisterte Partnerin.

Perspektivisch sucht Glasstetter nach einer anderen Räumlichkeit für die Werkstatt, die dann auch ein Treffpunkt für die Radbegeisterten der Umgebung werden könnte.

