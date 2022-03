Wie kann das sein? 16 Ukraine-Flüchtlinge stehen mitten in der Nacht vor Notunterkunft in Rettenberg

Niemand war informiert: Mitten in der Nacht stehen auf einmal 16 Flüchtlinge aus der Ukraine vor einer Notunterkunft in Rettenberg. Wie konnte das passieren?

23.03.2022 | Stand: 18:30 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch klingelten um 1.27 Uhr nachts bei Mitarbeitern des Landkreises Oberallgäu die Telefone. Der Grund: Vor der Rettenberger Turnhalle stand ein Bus mit 16 Geflüchteten aus der Ukraine, von dem niemand etwas wusste. Weder das Landratsamt noch die Gemeinde wurden informiert. „Hätten wir eher Bescheid gewusst, wäre alles schon vorbereitet und die Halle beheizt gewesen“, sagt Rettenbergs Bürgermeister Nikolaus Weißinger. Deshalb konnten die Mitarbeiter des Landratsamtes und Ehrenamtliche des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) die Geflüchteten erst gegen 2.30 Uhr in Empfang nehmen.

Trotz des überraschenden Besuchs habe der Ablauf reibungslos funktioniert: Mithilfe von Dolmetschern begrüßte ein Vertreter des Landratsamtes die Geflüchteten in Rettenberg. Beamte der Polizei kontrollierten die Pässe und Ehrenamtliche des BRK testeten sie außerdem auf das Coronavirus, bevor sie die Notunterkunft schließlich betreten durften. Dort wartete bereits Verpflegung auf die 16 Neuankömmlinge, unter denen auch einige Kinder waren. Kurz vor sechs Uhr war das Aufnahme-Prozedere beendet. Als Ausgleich für die Strapazen der Nacht brachte Weißinger am Morgen Brezen in die Halle.

Rettenbergs Bürgermeister kritisiert Bund wegen schlechter Koordination der Geflüchteten

Doch warum standen überhaupt 16 Flüchtlinge unangemeldet vor der Rettenberger Turnhalle? Der Bus wurde laut Landratsamt offenbar fehlgeleitet. Eigentlich sollten die Geflüchteten von Berlin nach Niedersachsen gebracht werden. Ein Mann hatte sogar geplant, den Bus bereits in Berlin-Neukölln zu verlassen. (Lesen Sie dazu: Die wichtigsten Infos für aus der Ukraine geflüchtete Menschen)

Die Geflüchteten seien laut Weißinger bereits wieder weitergereist. Der Rathauschef sichert auch künftig eine 100-prozentige Unterstützung zu, fordert aber Planungssicherheit: „Die Koordination vom Bund ist grottig. Hier muss sich zügig etwas ändern.“ Bereits zum vierten Mal haben sich die Gemeinde und die Ehrenamtlichen auf eine Ankunft Geflüchteter vorbereitet und Stunden gewartet, um am Ende niemanden empfangen zu können. „Die Ehrenamtlichen leisten einen tollen Job und sind an Professionalität nicht zu toppen. Das ist für sie auf Dauer demotivierend, weshalb der Bund dringend handeln muss“, sagt Weißinger. Die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt sei indes „hervorragend“. In kürzester Zeit könnten die Einsatzkräfte vor Ort sein und alles vorbereiten.

Oberallgäuer Landrätin fordert mehr Vorlauf

Auch die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller lobt den Einsatz vor Ort: „Trotz der Irritationen und der Uhrzeit verlief die Aufnahme reibungslos und gut organisiert - dafür möchte ich allen Beteiligten danken und hoffe, dass sich die Situation in den deutschen Großstädten dahingehend entspannt, dass Helfende künftig mit ein wenig mehr Vorlauf planen können – wenigstens nachts.“

