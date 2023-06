Autofahrer baut in Rettenberg Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

In Rettenberg weicht ein Autofahrer einem Tier aus. Doch das wird ihm zum Verhängnis.

18.06.2023 | Stand: 11:17 Uhr

In Rettenberg (Kreis Oberallgäu) hat ein Autofahrer am Samstagabend einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gebaut. Wie die Polizei mitteilt, wich der 36-jährige Oberallgäuer auf der Wertacher Straße einem katzengroßen Tier aus, das die Fahrbahn überquerte. Dabei geriet das Auto in den Gegenverkehr und stieß mit dem Auto eines 39-Jährigen aus dem Ostallgäu zusammen.

Unfall in Rettenberg: Fahrer verliert die Kontrolle über sein Auto

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des 36-Jährigen unlenkbar, weshalb er noch ein weiteres Auto touchierte. Der Fahrer, ein 19-jähriger Oberallgäuer, fuhr hinter dem 39-Jährigen. Alle drei Autos waren nach dem Unfall bei Rettenberg nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 18.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

