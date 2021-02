In Rettenberg herrscht Männermangel in der Gemeindeverwaltung. Den Mitarbeiterinnen macht das nichts aus. Dem Bürgermeister auch nicht. Er ist der Hahn im Korb.

30.01.2021 | Stand: 20:07 Uhr

Ein Bürgermeister und ein reines Frauenteam im Rathaus. Wo gibt es denn so etwas? In Rettenberg im Oberallgäu. Da arbeiten in der Verwaltung samt Tourismusbüro 16 Mitarbeiterinnen. Nikolaus Weißinger ist seit Mai dort Rathauschef und – wie man sprichwörtlich so schön sagt – der Hahn im Korb.