Rettenberg baut auf "Mittelinseln"

Seit Jahren ist eine „Querungshilfe“ für die Hauptstraße in Rettenberg im Gespräch. Jetzt endlich wird sie auch gebaut. Was sich für Fußgänger noch verbessert.

06.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der Verkehr staut sich in der Ortsmitte von Rettenberg. Eine Ampel führt die Fahrzeuge einspurig an einem tiefen Bauloch vorbei. Dort werden Glasfaserkabel verlegt, die später einmal weiter Richtung Schule verlaufen sollen. Das ist aber nicht Hauptgrund der Arbeiten: Es geht um eine sogenannte Querungshilfe im Ort, eine Art „Mittelinsel“, also um ein Bauwerk in der Mitte der Straße. Das soll es Rettenbergern erleichtern, von einer auf die andere Seite zu kommen. Die Straße müssen viele auf dem Weg zur Kita, zur Schule oder auch zum Rathaus queren: Diese Mittelinsel wird 318.000 Euro kosten, die Hälfte davon übernimmt der Freistaat Bayern.

