Rettenberg: Britische Mutante bei zwei Arbeitern - 33 weitere Personen positiv getestet

Die britische Variante des Coronavirus hat im Gemeindegebiet Rettenberg bei zwei Arbeitern aus Tschechien einen schweren Krankheitsverlauf verursacht.

01.03.2021 | Stand: 20:27 Uhr

Einen schweren Covid-19-Verlauf mit der britischen Mutante hatten offenbar zwei Arbeiter aus Tschechien, die in einer Gemeinde im südlichen Oberallgäu tätig waren: „Sie waren im Krankenhaus auf der Intensivstation“, erklärte am Abend auf Anfrage Andreas Kaenders, Pressesprecher des Landratsamts, dem auch das Gesundheitsamt angegliedert ist. Die beiden seien zwar noch in der Klinik, aber nun auf dem Weg der Besserung. Nach Informationen unserer Zeitung sollen die Arbeiter im Gemeindegebiet Rettenberg tätig gewesen sein. Das Landratsamt bestätigt das nicht.

Corona-Variante in Rettenberg: Kontaktpersonen sind in Quarantäne

Vor der Rückkehr in ihr Heimatland seien sie positiv getestet worden – und dann offenbar im Oberallgäu geblieben. Genaueres dazu konnte Pressesprecher Kaenders nicht sagen. Er ergänzte, dass 33 weitere Personen aus dem Umfeld der beiden Infizierten ebenfalls positiv getestet wurden.

Sie alle und weitere Kontaktpersonen befinden sich noch bis zum Ende der Woche in Quarantäne, hieß es seitens des Oberallgäuer Gesundheitsamtes. Die britische Mutante des Coronavirus gilt als hochansteckend.

