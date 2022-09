Nach gut zwei Jahren geben die Familien Speiser und Zebro den "Kaufladen" in Rettenberg auf. Was die Gründe sind und wie es jetzt weitergehen könnte.

Im Oktober ist Ausverkauf im Rettenberger „Kaufladen“. „Es rentiert sich nicht, wir verdienen nichts, wir müssen aufhören“, sagt Markus Speiser (50), der mit seiner Frau, deren Tochter und Ehemann den Laden seit Juni 2020 führt. Ende Oktober ist Schluss. Es würden nicht genügend Leute einkaufen, gleichwohl gebe es tolle, treue Kunden. Andere aber sagen, alle Waren in einem Bio-Laden einzukaufen, sei ihnen zu teuer. Ein neuer Laden oder andere Betreiber sind derzeit nicht in Sicht.

"Ich wünsche mir einen Supermarkt in Rettenberg"

Elisa Kögel, eine junge Mutter. sagt, sie sei nur einmal im Bioladen gewesen. Die Lebensmittel dort seien ihr zu teuer. „Ich wünsche mir einen Supermarkt in Rettenberg“, sagt die Kranzeggerin. Jetzt müsse sie mit kleinem Kind immer bis Immenstadt mit dem Auto fahren zum Wocheneinkauf. „In puncto Einkaufen bin ich von Nesselwang her anderes gewöhnt“, sagt die junge Frau, die früher im Ostallgäu wohnte.

Barbara Glas aus Rettenberg hält hingegen große Stücke auf den kleinen familiär geführten Bioladen in Rettenberg. Sie sei „so dankbar über die Einkaufsmöglichkeit inclusive der Poststelle“. Sie kaufe im Bioladen das, was sie brauche. Sie schätzt es, zum Einkaufen laufen zu können – und dann auch noch eine persönliche Ansprache zu haben. „Das ist so schade, dass es hier nicht weitergeht.“

Die beiden Betreiberpaare hatten eine GbR gegründet

Finanzielle Gründe führt Markus Speiser an. Die beiden Betreiberpaare hatten eine GbR gegründet und seien „quasi ehrenamtlich“ im Laden. Seine Frau, deren Tochter und Mann, alle hätten ihre Arbeitsstelle neben der Tätigkeit im Laden weiter geführt. Nur so sei es finanziell möglich gewesen, den Laden zu führen.

Markus Speiser selbst, der früher Musiklehrer war, wird künftig etwas anderes machen: „Ich bleibe der Lebensmittelbranche treu.“ Mehr möchte er nicht verraten.Weiterhin wollen sie aber Hühner in mobilen Ställen halten, wie bislang auch schon, und die Bio-Eier verkaufen.

Rückblick: Im Herbst 2019 schloss in Rettenberg die Metzgerei. die Bäckerei aber blieb – bis heute. Ein Dorfladen in der Hauptstraße hatte schon 2015 schließen müssen. Im Juni 2020 eröffneten die Familien Speiser und Zerbo den „Kaufladen“. Dort gibt es Gemüse, Obst, Mehl, Eier, Butter, Nudeln, Käse. Alles, was man so braucht – in Bio-Qualität.ein.

Ein Einkaufsführer für Rettenberg

Und nun? Bürgermeister Nikolaus Weißinger bedauert, dass der kleine Laden schließt. Die Entscheidung habe ihn überrascht. „Die Einkaufsmöglichkeiten in unserer Gemeinde sind tatsächlich sehr überschaubar, wir versuchen aber gegenzusteuern“, sagt er auf Anfrage der Redaktion.

Neben der Bäckerei in Rettenberg gebe es im Ortsteil Vorderburg einen kleinen Laden, privat betrieben, der gut laufe. Neu sei zudem ein „Einkaufsführer“ für Rettenberg, der auf Initiative von privaten Anbietern zusammengestellt wurde. Es ist ein Faltblatt, das auf regionale Produkte hinweist „und wo diese in unserer Gemeinde erworben werden können“. Aber natürlich, so gibt Weißinger zu, fehle ein Lebensmittelmarkt im Gemeindegebiet. Ein „Vollsortimenter“ vor Ort, sei der Plan auf lange Sicht.

Speisers Idee: Laden könnte über einen Verein und fördernde Mitglieder weiterlaufen

„Dieser Wunschgedanke soll auch ein Baustein unseres Dorferneuerungsprogramms sein, das wir im Juli beim Amt für ländliche Entwicklung in Krumbach beantragt haben.“ Kurzfristig sei es allerdings nicht möglich, einen Einkaufsladen zu eröffnen. Es gebe keine geeigneten Flächen und auch keine Mietmöglichkeiten.

Markus Speiser stellt sich vor, dass der Laden weiterlaufen könnte, vielleicht über einen Verein und fördernde Mitglieder. Ob er mit dem Bürgermeister schon darüber gesprochen habe. „Nein, aber das wäre so eine Idee, damit man weiter vor Ort einkaufen kann.“

So funktioniert die Dorfladen UG In Niedersonthofen

In Niedersonthofen beispielsweise gibt es eine Dorfladen UG, die 2012 gegründet wurde. 255 stille Gesellschafter hatten Anteile gekauft. Der Laden bietet ein Vollsortiment und sechs Teilzeitarbeitsplätze sowie drei Minijobs.

Die Leitung erfolgt durch drei ehrenamtliche Geschäftsführer. Einer von ihnen ist Kurt Hübner. Er nennt als wichtige Aufgabe die Lebensmittelversorgung, aber der Laden sei auch ein „Treffpunkt, eine wichtige und für die Dorfgemeinschaft wertvolle Einrichtung“. Ähnlich argumentieren auch die Verantwortlichen des Dorfladens Altstädten. Dort wurde 2007 eine Genossenschaft gegründet.

