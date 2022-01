Das Staatliche Bauamt Kempten informiert über die geplante Trasse. Der Hochwasserschutz beschäftigt die Rettenberger und die Diskussion offenbart tiefe Gräben.

25.01.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Am 20. Februar stimmen die Rettenberger darüber ab, ob sie eine Ortsumfahrung haben wollen oder nicht. Deshalb lud die Gemeinde die Bürger im Vorfeld zu einer Informationsveranstaltung in die Turnhalle in Rettenberg ein, wo die Pläne vorgestellt wurden und die Bürgerinitiativen (BI) und Teilnehmer ihre Meinung äußern durften. Insgesamt waren 86 Personen vor Ort, weitere 600 verfolgten die Veranstaltung über einen Live-Stream.