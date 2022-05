Motorradfahrer stürzt bei Rettenberg und schlittert auf Gegenfahrbahn

Bei einem Motorrad-Unfall zwischen Kranzegg und Wertach im Oberallgäu wurden am Mittwochvormittag zwei Menschen leicht verletzt. Was genau passiert ist.

19.05.2022 | Stand: 13:09 Uhr

Am Mittwochvormittag haben sich zwei Motorradfahrer bei einem Unfall zwischen Kranzegg und Wertach (Landkreis Oberallgäu) leicht verletzt. Laut Angaben der Polizei war ein 24-Jähriger mit seinem Motorrad auf dem Weg von Kranzegg in Richtung Wertach, als in der ersten serpentinenartigen Rechtskurve sein Hinterrad rutschte. Aus diesem Grund stürzte der Mann und schlitterte auf die Gegenfahrbahn.

Motorradfahrer stürzt und kollidiert mit anderem Fahrer

Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden 64-jährigen Motorrad-Fahrer, der ebenfalls stürzte. Beide Fahrer wurden den Angaben zufolge bei dem Unfall leicht verletzt. An den beiden Motorrädern entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

