Gegen Lebensmittelverschwendung: Im "Retterling" gibt es kostenlose Lebensmittel

Im Sonthofener "Retterling" gibt es gerettene Lebensmittel - und das kostenlos. Vor allem Geflüchtete nehmen das Angebot wahr. So funktioniert das Konzept.

02.01.2023 | Stand: 06:48 Uhr

„Retterling“ steht in schwarzer Schrift auf weißem Grund über dem Eingang eines alten Kiosks in Sonthofen – auch „Fair-Teiler“ ist zu lesen. Davor stehen im Dunkeln Dutzende von Menschen. Ich komm regelmäßig her“, sagt ein Sonthofer in schweren Stiefeln, warmem Anorak, die Kapuze über den Kopf geschlagen. Seinen Namen will er nicht nennen. Er kommt, weil er beim „Fair-Teiler“ kostenlos Nahrungsmittel erhält. Es sind Lebensmittel, die in Geschäften aussortiert wurden, weil sie nicht mehr frisch sind – und ansonsten weggeworfen würden.

