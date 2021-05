Richtet Sonthofen eine Landesgartenschau aus?

Seit Jahren keimt in der Kreisstadt die Hoffnung, eines Tages solch eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Jetzt könnte ein neuer Anlauf möglich werden.

30.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Die Hoffnung, dass in Sonthofen eines Tages eine Landesgartenschau stattfindet, keimt seit Jahren. Bereits 2012 liefen dazu Gespräche. Jetzt könnten die Diskussionen wieder Fahrt aufnehmen: Denn die Bayerische Landesgartenschau GmbH hat mitgeteilt, dass der ursprüngliche Ausschreibungszeitraum zur Ausrichtung einer Landesgartenschau verlängert wurde. Anfänglich startete die Ausschreibung im Jahr 2020 für eine Durchführung 2028 bis 2030.

Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz hat den Vergabezeitraum mittlerweile auf das Jahr 2032 ausgedehnt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Sonthofen. In seiner nächsten Sitzung soll der Stadtrat beraten, ob die Kommune ihr Interesse an einer solchen Veranstaltung anmeldet.

Landesgartenschau in Sonthofen wäre für Stadtentwicklung wichtig

Der Sonthofer Stadtrat hatte in einer Sitzung im März 2019 grundsätzlich und einstimmig beschlossen, die Durchführung einer Landesgartenschau auf dem Konversionsgelände der Bundeswehr weiterzuverfolgen. Aus Sicht der Stadtverwaltung wäre eine solche Veranstaltung für die Stadtentwicklung wichtig, aufgrund des Zeitplans der Konversion (die Umwandlung militärischer Flächen in zivile) aber frühestens ab 2030 in Sonthofen möglich.

„Die Ausdehnung des Vergabezeitraumes ist für uns natürlich interessant“, teilt Bürgermeister Christian Wilhelm mit. Die Stadtverwaltung betrachte die Durchführung einer Landesgartenschau als geeignetes Mittel, um den Konversionsprozess weiter voranzutreiben. „Die Aufgabenstellung der Sonthofer Kasernenkonversion ist hinsichtlich Flächengröße und Kosten so groß, dass die Durchführung einer Landesgartenschau das adäquate Mittel darstellt, um möglichst hohe Fördermittel zu gewinnen“, erklärt der Rathauschef weiter.

Die Landesgartenschau verwandelt die Stadt Lindau in ein sinnliches Erlebnis aus Gärten, Wasser und Panorama. Auch Sonthofen hat Interesse an dem Grünen Glück. Bild: Ralf Lienert

Stadtrat berät sich über Bewerbung

Die Landesgartenschau sei ein ebenso geeignetes wie bewährtes Instrument, um die Konversionsflächen noch schneller weiter zu entwickeln. In der nächsten Sitzung des Stadtrates sollen die Kommunalpolitiker deshalb darüber beraten, ob Sonthofen eine solche Landesgartenschau auf die Beine stellen will.

Zunächst gehe es um eine „Interessensbekundung“, die bis 30. Juni bei der Bayerischen Landesgartenschau GmbH eingegangen sein muss. Anschließend könne bis spätestens 8. April 2022 die offizielle Bewerbung eingereicht werden, teilt die Verwaltung mit.