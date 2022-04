Mit dem Hörner-Shuttle über den Riedbergpass: Neues Portal für Bürger, Gäste und Pendler

Mit dem neuen Hörner-Shuttle können Gäste, Pendler und andere Bürger mittels Fahrgemeinschaften über den Riedbergpass gelangen. Warum das viele Vorteile bietet.

04.04.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Das „Hörner-Shuttle“ rollt an. Mit einem neuen Fahrtenportal sollen nicht nur Balderschwanger Vermieter und Hoteliers die Abholung ihrer Gäste über den Riedbergpass besser koordinieren. Auch Pendler und andere Bürger der Gemeinde sollen darüber Fahrgemeinschaften organisieren. So sollen Geldbeutel und Umwelt geschont werden. Das „Hörner Shuttle“ ist Teil des von der bayerischen Staatsregierung geförderte Projekts „Digitale Hörnerdörfer Allgäu“.

Vorbild für das Fahrtenportal sind verschiedene Initiativen, die alle das Ziel verfolgen, den Individualverkehr zu reduzieren. So gibt ges beispielsweise in der USA sogenannte „carpool lanes“: Diese „Gemeinschafts-Fahrspuren“ sind nur für Fahrzeuge freigegeben, in denen beispielsweise mehr als zwei Personen sitzen. Auch in Deutschland sitzen die meisten Menschen alleine im Auto. Der durchschnittliche „PKW-Besetzungsgrad“ liegt laut einer Studie des Bundesverkehrsministeriums bei nur 1,5 Personen pro Fahrzeug. Im Umkehrschluss bedeutet das: Im Normalfall hätten noch dreieinhalb Mitfahrer im Auto Platz.

Balderschwanger Hotels schicken drei Neunsitzerbusse für sechs Gäste

Ähnliche Erfahrungen machen auch die Hoteliers aus Balderschwang, wenn sie im Rahmen ihres Shuttleservice ihre Gäste im siebzehn Kilometer entfernten Fischen vom Bahnhof abholen. Nicht selten kommt es vor, dass dort beispielsweise drei Neunsitzerbusse am Bahnhof auf ein halbes Dutzend Gäste warten. Es kommen also drei Fahrer plus sechs Gäste auf 27 verfügbare Plätze.

Diese Vorgehensweise ist weder effizient noch nachhaltig: Die einfache Pendelfahrt über den Riedbergpass nimmt fast eine halbe Stunde in Anspruch, im Winter aufgrund der kurvigen und steilen Straßenverhältnisse oft deutlich mehr. Die Hoteliers vor Ort äußerten deshalb den Wunsch nach einer Möglichkeit zur Abstimmung des Gästetransports vom und zum Bahnhof in Fischen im Allgäu. Besonders die jüngst erreichten Rekordpreise für Super und Diesel zeigen die Vorteile von Fahrgemeinschaften.

Onlineportal "Hörner-Shuttle" soll Abhilfe schaffen

Abhilfe schaffen soll hier nun ein Onlineportal, das am Technologie Campus Grafenau der Technischen Hochschule Deggendorf programmiert wurde, die Balderschwang und Obermaiselstein beim Projekt „Digitale Hörnerdörfer“ begleitet. Die Anwendung „Hörner-Shuttle“ können Hotelmitarbeiter und Fahrer nutzen, um Gästefahrten online einzustellen. Ein anderes Hotel kann nach dem Login seine Gäste zu einer bereits bestehenden Fahrt hinzufügen. Dadurch könnte auch im Sinne des Umweltschutzes die Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge pro Woche minimiert bzw. die Anzahl der Gäste pro Fahrt erhöht werden.

Portal seit März für alle Bürger freigeschaltet

Seit März ist das Portal für alle Bürger, Pendler und Gäste Balderschwangs freigeschaltet, um private Fahrgemeinschaften zu organisieren – egal ob dauerhaft oder einmalig. Personen ohne eigenen Pkw können den Hörner-Shuttle nutzen, um Besorgungen des täglichen Bedarfs zu erledigen. Für die fleißigsten Fahrtenanbieter und Mitfahrer winkt am Jahresende ein Tankgutschein, gestiftet von der Gemeinde Balderschwang.

Wer eine Mitfahrgelegenheit anbieten oder suchen möchte, kann sich dazu im Internet registrieren.

