Polizeikontrollen am Riedbergpass - Mann fährt 50 km/h in Ortschaft zu schnell

Am Sonntag kontrollierte die Polizei Motorräder und Autos am Riedbergpass bei Obermaiselstein. Ein Fahrer war mehr als 50 Stundenkilometer zu schnell.

08.08.2022 | Stand: 13:02 Uhr

Am Sonntagnachmittag führte die Polizei am Tunnel Obermaiselstein am Riedbergpass Geschwindikeits- und Motorradkontrollen durch. Laut Polizei kontrollierten sie insgesat 33 Motorräder, wovon zwei unzulässige Umbauten hatten. Die Fahrer mussten ihr Fahrzeug stehen lassen und nun mit einem Bußgeld rechnen.

Riedbergpass: Autofahrer doppelt so schnell wie erlaubt

Neben den Motorradkontrollen führten die Beamten auch Geschwindigkeitskontrollen durch. Fünf Fahrzeuge, darunter ein Motorrad waren dabei erheblich zu schnell. Ein Fahrer war mit 103 Stundenkilometer dabei mehr als doppelt so schnell unterwegs, als eigentlich erlaubt. Der Raser muss sich nun auf ein Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich, einen Punkt in Flensburg sowie ein Fahrverbot einstellen.

Laut Polizei werden im Rahmen der Präventionsarbeit weitere Kontrollen folgen.

