Erneut Unfall am Riedbergpass: Motorradfahrer stürzt ab

Der Motorradfahrer stürzte über eine Leitplanke mehrere Meter tief ab, war aber ansprechbar. Er kam verletzt ins Krankenhaus.

04.07.2021 | Stand: 11:53 Uhr

Erneut ist es am Riedbergpass bei Obermaiselstein zu einem Motorradunfall gekommen. Der Biker stürzte am Sonntagvormittag an der selben Stelle ab, wie am Samstagnachmittag ein 57-jähriger Motorradfahrer.

Der Motorradfahrer stürzte laut Polizei am Sonntagvormittag aus noch unbekannter Ursache bei der Bergabfahrt in einer Linkskurve. Dabei prallte er gegen eine Leitplanke und stürzte mehrere Meter tief ins Gebüsch ab, wie die Polizei berichtet. Der Fahrer war aber ansprechbar und ist laut Polizei nicht allzu schwer verletzt. Er kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. Zur Sicherheit war auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden.

Zur Unfallaufnahme war der Riedbergpass komplett gesperrt, mittlerweile ist er wieder eingeschränkt befahrbar. Aktuell laufen noch die Bergungsarbeiten des Motorrads, das beim Sturz auf der Straße liegen geblieben ist. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Unfall am Riedbergpass: Am Samstag hatte ein 24-jähriger Motorradfahrer Glück

Glück im Unglück hatte am Samstagnachmittag ein 24-jähriger Motorradfahrer. Als er den Riedbergpass in Richtung Obermaiselstein befuhr, verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Kraftrad. In der Folge schlitterte er nach Polizeiangaben mitsamt Motorrad über die Fahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke.

Der 24-Jährige blieb dabei glücklicherweise unverletzt. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Passstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme nur einspurig befahrbar.

