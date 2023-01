Ritterschlag für ein Duo! Steiner Karatekas erhalten besondere Auszeichnung

Die Karatekas Gabriel Canalejo und Karam Ramadan werden von der Julius-Kunert-Stiftung ausgezeichnet. Die Teenager hoffen auf internationale Erfolge.

18.01.2023 | Stand: 17:49 Uhr

Julius Kunert war der Überzeugung, dass die beste Grundlage für außergewöhnliche Leistungen eine gute Ausbildung ist – eine Förderung in Schule, Beruf und Sport. Das Motto des Ehrenbürgers der Stadt Immenstadt lautete: „Leistung soll sich lohnen“. Diese Maxime wird in der von ihm gegründeten Julius- und Gertraud-Kunert-Stiftung fortgesetzt und prägt das Immenstädter Stadtleben so noch heute. Das haben nun Karam Ramadan und Gabriel Canalejo vom TV Stein hautnah miterleben dürfen.

Steiner Duo arbeitet sich in die deutsche Spitze

Die beiden 15-Jährigen betreiben seit fünf Jahren Karate beim TVS, haben sich in dieser Zeit in Bayerns Spitze und in die deutsche Elite nach oben gekämpft. In Anerkennung ihrer herausragenden sportlichen Leistungen wurden sie vom Stiftungsrat der Julius- und Gertraud-Kunert-Stiftung mit einer Auszeichnung von 1000 Euro geehrt. Ausschlaggebend waren die hervorragenden Platzierungen der jugendlichen Karatekas angefangen von der schwäbischen bis hin zur deutschen Meisterschaft.

Ramadan fand den Weg zum Karate vor fünf Jahren, da er seinerzeit „etwas Einzigartiges machen wollte, das nicht jeder macht“. Davon angetrieben, hat sich seine Leidenschaft entwickelt: „An Karate fasziniert mich, dass man seine Kräfte gezielt und im richtigen Moment einsetzen muss“, sagt der 15-Jährige. Seine Motivation, dreimal wöchentlich zu trainieren und zum Schulalltag Wochenenden für Lehrgänge und Wettkämpfe zu investieren, schöpft er aus seinen Zielen: „In drei Jahren sehe ich mich auf der Kampffläche der Europameisterschaft“, hofft das Talent. Dass er dafür auf dem richtigen Weg ist, zeigen seine Erfolge: die süddeutsche Vizemeisterschaft, der Titel des südwestdeutschen Meisters und jüngst der bärenstarke zweite Rang bei der internationalen German Open.

Canalejo und Ramadan: Zwei Wege zum Karate

Teamkollege Canalejo fand den Weg zu der Kampfkunst eher zufällig: „Ich wollte eigentlich nur einen neuen Sport ausprobieren“, erinnert sich der 15-Jährige, „aber ich war dann schnell fasziniert von Karate.“ Dabei sieht der Teenager in der Kampfkunst heute mehr als nur die Leistung. „Es geht nicht nur um den Sport, sondern auch um Respekt zueinander“, sagt Canalejo. Durch Karate hat er sich zudem einen Freundeskreis in ganz Deutschland aufgebaut und freut sich so auf die gemeinsamen Trainings und Wettkämpfe. Ebenso wie Ramadan gehört er bereits dem Landeskader an und wirkt als Nachwuchstrainer bei der Steiner Karatejugend mit. Zu seinen größten Erfolgen zählt Bronze bei der deutschen Meisterschaft.

Für das Steiner Duo ist dieser Preis eine große Anerkennung für ihren Trainingsfleiß. Die Ehrung erreichte beide überraschend: „Damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber das spornt mich für das neue Jahr gleich noch mehr an“, sagt Ramadan. Die Freude darüber ist vor allem im Hauptverein riesig. „Wir haben uns sehr gefreut. Diese Auszeichnung würdigt in besonderer Weise die erfolgreiche Jugendarbeit und die vielfältigen Angebote des Vereins im Kinder- und Jugendbereich“, sagt der Vorsitzende des TVS, Bernhard Müller.