Roboterhelfer sind längst nicht mehr nur für Konzerne interessant. Auch Mittelständler zeigen Interesse - und finden bei den Robotertagen in Sonthofen Lösungen.

20.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Ein Paket nach dem anderen hebt der metallene Greifarm auf ein simuliertes Förderband. Gleich nebenan dreht eine andere Maschine stoisch Schrauben in eine Vorrichtung. Verschiedenste Modelle von Robotern stehen an diesem Tag in der Halle des Technologie-Transfer-Zentrums (TTZ) in der Sonthofer Mittagstraße. Denn Interessierte – vor allem Vertreter mittelständischer Unternehmen – waren dazu eingeladen, sich über Automatisierungsprozesse zu informieren.

