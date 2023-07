Rock-Feuerwerk zum Finale: Das bietet der "Summer Sound" in Bad Hindelang

Das Festival „Summer Sound“ verspricht ein abwechslungsreiches Programm in Bad Hindelang. Es präsentiert „Local Heros“ und internationale Bands.

Die zweite Auflage des „Summer Sound“ Musikfestivals in Bad Hindelang, die vom Donnerstag, 27. Juli, bis einschließlich Samstag, 29. Juli, stattfindet, verspricht ein abwechslungsreiches, musikalisches Fest – gepaart mit kulinarischen Schmankerln.

Auf Wunsch der Marktgemeinde, die ihre Veranstaltungsreihe „Ein Ort wird Musik“ einem breiteren Publikum öffnen wollte, übernahm der Inhaber von Brainstorm Music, Michael Schober, im vergangenen Jahr die Organisation. Heuer will er an die gelungene vorjährige Premiere anknüpfen. „Wir achten auf ein hohes Niveau der auftretenden Musiker und darauf, dass die Bands mit einem breiten Publikum kompatibel sind“, erklärt Schober. Auf Techno, Schlager oder Ballermann werde in Bad Hindelang bewusst verzichtet. Um den Wohlfühleffekt des Publikums zu gewährleisten, setzen die Organisatoren auf Rock, Blues-Rock und Folk-Musik.

Gastro-Nacht zur Einstimmung

Als Einstimmung in das Festival steht am Donnerstag eine Gastro-Nacht mit Live-Bands unter dem Motto „Local Heros“ auf dem Programm. Sieben Gastronomiebetriebe bieten die Location für heimische Musiker. Das Angebot reicht von Triomusik mit den „Rotspitzbüebe“ über ein romantisches Programm von Harfenistin Catharina Stehle-Natterer und Violinist Thomas Probst bis hin zu Country mit den „Drunken Donkeys“. Ein besonderes Highlight soll der Auftritt von „Dead Tuna“ um den Immenstädter Gitarristen Jeff Aug werden. Sein Auftritt am Donnerstag ab 18.30 Uhr im Restaurant KuMu ist gleichsam der Auftakt des Festivals.

Am Freitag und Samstag steigt das musikalische Programm jeweils ab 18 Uhr im Musikpavillon am Vorplatz des Bad Hindelanger Kurhauses. Mit „Make Plain“ und „The ReBeatles“ steht der zweite Veranstaltungstag im Zeichen von Folk und Oldies, während „John Diva and The Rockets of Love“ sowie „Losing Gravity“ das Gelände ums Kurhaus am Samstag richtig rocken wollen.

"Power Folk"

Die zwei Musiker von „Make Plain“ haben schon die großen Festivalbühnen des Landes bereist. Ihre Mischung aus Americana Ur-Genres und Pop-Elementen bezeichnen sie als Power Folk. Das Repertoire der „ReBeatles“ wird der Großteil der Anwesenden mitsingen können. „Die Jungs haben die Originalinstrumente, die Original-Bühnenklamotten und sind kampferprobt“, beschreibt der Organisator schmunzelnd die Band.

„Losing Gravity“ erinnert an die kanadische Rockband Nickelback, bevor die US-Cover-Rock-Band „John Diva and The Rockets of Love“ den Besuchern so richtig einheizen will.

Sperrung der B308

Einziger Wermutstropfen bleibt laut Michael Schober die Straßensperrung der B308 (wir berichteten), die die Veranstaltung „massiv beeinträchtigt“. Wer den Umweg über die ausgeschilderte Umleitung nicht in Kauf nehmen möchte, erreicht das „Summer Sound“ Musikfestival nur mit dem Fahrrad. „Dieser kleine Radausflug zum Event tut aber Mensch und Natur gut“, versichert Michael Schober und will die Musikfreunde animieren, sich auf die Sättel zu schwingen und in die Pedale zu treten.

Angst vor leeren Reihen hat der Organisator zwar nicht, angesichts des „tollen Programms“ wäre es aus seiner Sicht jedoch „schade“, wenn sich Musikfreunde durch die gesperrte Straße von einem Besuch abhalten lassen würden.

Der genaue Zeitplan des „Summer Sound“ Musikfestivals findet sich im Internet: www.badhindelang.de Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter werden die Konzerte ins Kurhaus verlegt.