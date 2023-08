Seit zehn Jahren spendet ein Ehepaar für todkranke Kinder - wie Rockmusik dabei hilft

Über 30.000 Euro spendeten Petra und Raphael Wolf bereits ans Kinderhospiz Bad Grönenbach. Darum wollen sie weitermachen.

07.08.2023 | Stand: 10:23 Uhr

Seit 1995 sammle er schon für den guten Zweck, erzählt Raphael Wolf bei der Spendenübergabe stolz. Heuer sind durch die Veranstaltung des Benefizkonzerts „Rock the City“ in der Sonthofer Eissporthalle 8400 Euro zusammengekommen. Seit zehn Jahren unterstützen der 56-Jährige und seine Frau Petra Wolf (53) das Kinderhospiz St. Nikolaus. Insgesamt spendeten sie bereits 31.400 Euro an die Einrichtung.

Über 90 Helfer waren 2023 beim Benefizkonzert "Rock the City" im Einsatz

All das sei nur möglich, „wenn du ein top Team hast“, sagt Vollblutgastronom Wolf. Der Eintritt bei den Benefizkonzerten sei gratis, mit der Bitte einen kleinen Betrag fürs Kinderhospiz zu spenden. Die vielen Musiker treten umsonst auf. Mittlerweile kämen Anfragen von Rockbands bis aus Augsburg, die beim nächsten Mal dabei sein wollen, sagt Petra Wolf. Um alles andere kümmere sich das Ehepaar mit ihrem Team um Adrian Lacher, Stefan Frey, Otto Wehr, Oliver Pohl, Carolin Mühlbauer und Atahualpa Seyffert. 2023 waren bei „Rock the City“ neben THW und Freiwilliger Feuerwehr 90 Helfer im Einsatz, sagen sie.

Den Vorschlag, das Geld ans Kinderhospiz zu spenden, habe ihr Freund Olaf Jüttner gemacht, erzählen die Wolfs. Raphael Wolf war von der Idee sofort überzeugt. „Hut ab, vor jedem Einzelnen, der im Kinderhospiz arbeitet“, sagt er. (Lesen Sie hier: Oberallgäuer verkauft aus Holz gedrechselte Kunstwerke für den guten Zweck)

Raphael Wolf plant 300 bis 400 Stunden im Jahr für die Konzerte

Für die Planung der Benefizkonzerte investiere er 300 bis 400 Stunden Arbeit im Jahr, sagt Raphael Wolf. „Dann ist aber alles bis ins kleinste Detail vorbereitet und jeder weiß, was er zu tun hat“, erläutert Petra Wolf. In sechs Monaten haben sie „Rock the City“ 2023 geplant. Sponsoren anzuwerben, eine Location zu finden, Ordner zu organisieren, sich um Licht- und Tontechnik zu kümmern und auf Plakaten und in den sozialen Medien Werbung zu machen, gehöre unter anderem dazu.

All den Aufwand haben sie noch nicht satt. Das Ehepaar will sich den Traum erfüllen, ein Festival zu veranstalten und zudem mit einem einzigen Event mehr als 10.000 Euro an Spenden einnehmen.

Lesen Sie auch: So erlebt ein Unterallgäuer das Heavy-Metal-Festival in Wacken