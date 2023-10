Rockmusik mit Botschaft: Die "Ghost Cats" präsentieren eigene Songs in Sonthofen

Dianne und Stefan Schratt treten mit ihrem Sohn Benedikt als „The Ghost Cats“ in Sonthofen auf. Das Familien-Ensemble hat sich auf eigene Songs spezialisiert.

10.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Wir wollen unsere eigenen Lieder auf die Bühne bringen, weil wir mit unserer Musik etwas zu sagen haben.“ So begründet Stefan Schratt, warum er 2014 mit seiner Frau Dianne die Band „The Ghost Cats“ gegründet hat, in der beide mittlerweile mit ihrem Sohn Benedikt als Trio auftreten. So auch am kommenden Freitag in der Sonthofer Kultur-Werkstatt.

Triebfeder Kreativität

Der Musik waren die gebürtige Liverpoolerin und ihr Kemptener Ehemann schon immer verbunden. Dianne war Mitglied in verschiedenen Chören, gehörte einer Kemptener Hobby- und später gemeinsam mit ihrem Mann einer Allgäuer Cover-Band an. Bei den Auftritten merkten sie und ihr Mann allerdings immer mehr, dass die Partymusik-Szene nicht die ihre ist. „Mit Covern kann man nur wenig kreativ sein“, sagt Stefan Schratt: „Ein Songwriter kann künstlerisch eine ganz andere Message rüberbringen.“ Aus dieser Intuition heraus traten sie zunächst als Duo auf, suchten sich dann musikalische Mitstreiter und landeten nach ein paar Besetzungswechseln bei ihrem Sohn Benedikt.

Der den Blues bringt

Genauso wie seine beiden Brüder hatte auch der Lead-Gitarrist seine ersten Auftritte im Kemptener Carl-von-Linde-Gymnasium. Während einer seiner Brüder beim Band-Projekt seiner Eltern von vorneherein abwinkte und Schlagzeuger Jonny seine Eltern nur als kurzfristige Aushilfe unterstützen wollte, gehört der 23-Jährige seit 2019 zur festen Familien-Formation. Und das, obwohl er wie seine Brüder in eine andere Musikrichtung als seine Eltern geht. „Benedikt bringt den Blues und den rockigen Stil gut bei uns ein“, beschreibt sein Vater, wie sich die Familie dennoch musikalisch zusammenfügt.

Vorteil Familie

Da Stefan Schratt seine Lieder im heimischen Wohnzimmer schreibt, kennt die Familie die Stücke bereits lange, bevor es ans Einstudieren geht. „Vor allem während der Pandemie war das ein großer Vorteil für uns. Wir konnten ungehindert proben, weil wir ja alle dem gleichen Haushalt angehören“, erinnert sich der 55-Jährige und erzählt, dass die Familie aber auch sonst sehr gut harmoniert. Im Laufe der Jahre ist das Repertoire von „The Ghost Cats“ auf 35 Lieder angewachsen, die je nach Formation variieren. Als Jonny am Schlagzeug mitwirkte, hatten sie beispielsweise einige Lieder mit Schlagzeug im Programm, die momentan fehlen, da sie erst umarrangiert werden müssen. Im Gegensatz zu ihrer Anfangszeit, in der die Setlist mit Covern aufgestockt wurde, spielt das Trio heute aber fast nur Eigenkompositionen.

Themen, die bewegen

In erster Linie ist es der Familienvater, der die Themen, die ihn bewegen, in englische Texte umsetzt. Die Einfälle kommen ihm dabei spontan, verrät er. Die Grundstimmung des einzelnen Stückes steht nicht vorher fest, sondern entwickelt sich erst in der Ausarbeitung. Die Texte bieten eine bunte Mischung. Sie erzählen beispielsweise von einer durchzechten Nacht und den Schwierigkeiten beim Aufstehen. Sie greifen Umweltthemen auf und reichen bis hin zu einem Lied, das die Band Eltern von Teenagern gewidmet hat, die gerade ausfliegen.

Moderation mit Gedichten

„Wir wollen aber niemandem unsere Meinung aufdrücken“, betont Stefan Schratt und verspricht den Besuchern in der Kultur-Werkstatt einen abwechslungsreichen, unterhaltsamen Abend, der zum Nachdenken anregen soll. Um sicherzugehen, dass auch jeder im Publikum die Bedeutung der einzelnen Stücke erkennt, leitet Stefan Schratt sie mit extra dafür geschriebenen Gedichten ein.

Das Konzert der Kemptener Band „The Ghost Cats“ findet am Freitag, 13. Oktober, um 20 Uhr in der Sonthofer Kultur-Werkstatt statt. Karten unter Telefon 08321/2492 oder per E-Mail: info@kult-werk.de