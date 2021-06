„Rockzipfel“ wird Träger der neuen Kita in Sonthofen

Verein aus Sonthofen soll den Nachwuchs in der neuen Einrichtung betreuen. Was den Ausschlag dafür gegeben hat.

21.06.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Eine neue Kita mit fünf Gruppen soll am Entenmoos in Sonthofen entstehen – das hat der Stadtrat im Grundsatz bereits beschlossen (wir berichteten). Offen war hingegen noch die Frage, wer die Trägerschaft übernimmt. Darauf hat der Hauptausschuss nun eine Antwort gegeben: Der Verein „Rockzipfel“ wird diese Aufgabe künftig übernehmen. Das wurde einstimmig beschlossen.

Die Verwaltung hatte sich dazu entschlossen, einen Träger zu finden, der in der Stadt aktiv ist, erläuterte Helmut Schratt, Leiter des städtischen Ordnungs- und Sozialreferats. Daraufhin hatte sich neben dem „Rockzipfel“ auch die Johanniter Unfall-Hilfe beworben. Ein Gremium, in dem unter anderem mehrere Stadträte saßen, bewertete die Interessenten schließlich anhand mehrerer Kriterien. So hätten die Johanniter für den Betrieb der Einrichtung keine eigene Trägervertretung für Sonthofen vorgesehen. „Wir sehen diesen Punkt jedoch für eine optimale Zusammenarbeit für sehr förderlich an“, erklärte Schratt. Das bedeute, dass weniger Zeit für Trägeraufgaben sei als beim Mitbewerber: Denn beim „Rockzipfel“ seien die Freistellungsstunden für die Leitungstätigkeiten höher. Origineller sei hingegen das Pädagogik-Konzept der Johanniter-Unfallhilfe: So soll das Wohnumfeld mit einbezogen werden in Form von Aktionen mit dem angrenzenden Seniorenwohnheim und Synergieeffekten mit dem Naturkindergarten Biberhof. In dieser Kategorie sammelten die Johanniter mehr Punkte.

Dann schlägt das Pendel wieder anders aus

Bei der betriebswirtschaftlichen Bewertung schlug das Pendel hingegen wieder zugunsten des „Rockzipfels“ aus: Der Verein konnte laut Schratt mit Blick auf die Jahresrechnungen der vergangenen Jahre eine bessere Bewertung erzielen. Von 100 möglichen Punkten erreichte der „Rockzipfel“ im Mittelwert der fünf Bewerter 96,4 Punkte und die Johanniter 81,4. Nun steht noch eine Defizitvereinbarung aus, die mit dem Träger und der Firma Conle, die die Kita baut, abgestimmt werden muss. Dabei geht es darum, dass die Stadt zu 100 Prozent einen eventuell ungedeckten Betriebsaufwand übernimmt. Auch mit anderen freien Trägern hat die Stadt eine solche Vereinbarung abgeschlossen.

Auf die Anregung aus dem Gremium, bei den Öffnungszeiten der Kita sollte auch berücksichtigt werden, dass manche Eltern sehr früh und andere bis spät abends arbeiten müssten, antwortete Schratt: Erweiterte Öffnungszeiten seien ein gesamtstädtisches Problem, bei dem überlegt werden müsse, bei welchem Träger das Sinn mache. Florian Schwarz (CSU) appellierte, künftig generell die Johanniter nicht aus den Augen zu verlieren mit Blick auf Naturpädagogik. Hier könne auch die Umweltstation am Biberhof mit einbezogen werden.

Lesen Sie dazu auch:

Lesen Sie auch

Ärger um Bauvorhaben in Sonthofen: Verzögert sich Projekt mit der Hochschule? Zu hoch und zu groß gebaut

Wie Sonthofen viele neue Kita-Plätze schafft