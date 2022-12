Dieser zehnjährige Sonthofer mischt die Radsportszene auf

Der zehnjährige Emil Kreuchauf sorgt deutschlandweit für Furore. Das Talent vom RSV Sonthofen wurde 2022 bayerischer Meister. Auch sein Bruder lauert.

10.12.2022 | Stand: 07:35 Uhr

Emil Kreuchauf besucht die fünfte Klasse des Sonthofer Gymnasiums. Was er eines Tages beruflich machen will, weiß der Zehnjährige aber schon jetzt: Profi, aber nicht im Fußball, sondern auf dem Rennrad. „Ich finde Tadej Pogacar toll. So wie er möchte ich auch mal werden“, schwärmt Emil vom zweimaligen slowenischen Tour-de-France-Sieger. „Aber Jan Ulrich ist auch ein Vorbild für mich. Ich habe ihn in Wangen getroffen. Er ist ein netter Kerl“, erzählt der Zehnjährige.

