Rückzug in die Natur: Was das Literaturfest im Kleinwalsertal bietet

Das Literaturfest Kleinwalsertal will den Blick für die Gegenwart schärfen. Künstler leben in Alpateliers. Eine Lesewanderung und mehr ergänzen das Angebot.

17.06.2023 | Stand: 17:00 Uhr

In schwierigen Zeiten, wie etwa jenen der Pandemie oder des Krieges, neigen Menschen dazu, sich der Vergangenheit zu erinnern oder sich eine hoffnungsvollere Zukunft auszumalen. Den Blick in die Gegenwart, das Hier und Jetzt, der dabei verloren zu gehen droht, diesen Blick will das Literaturfest Kleinwalsertal schärfen. In seiner dritten Auflage widmet es sich dem Motto „Sein“. Nach den ersten beiden Festivals, die Walser Vergangenheit in den Mittelpunkt stellten mit den Themen „Sich aufmachen“ und „Grenzen überschreiten“, liegt nun der Schwerpunkt auf dem Kleinwalsertal von heute als Rückzugsort in der Natur einerseits und als Fremdenverkehrsgebiet andererseits.

Inspirationsort Alpatelier

So wurden heuer fünf Künstlerinnen und Künstler in Alpateliers eingeladen, erklärt Katharina Kleiter von Kleinwalsertal Tourismus, um dort Rückzug und Inspiration zu finden. Sie sollen dort vor allem Tagebuch führen: Ihre Gedanken aufschreiben, ihre Erlebnisse, ihre Begegnungen mit Menschen. Spontane Besucher seien in diesen Alpateliers durchaus erwünscht, erklärt Katharina Kleiter. Sie könnten allerdings nicht immer damit rechnen, dass die Künstlerinnen und Künstler jederzeit zur Verfügung stehen.

Nicht nur Literaturschaffende sind in diesen Alpateliers anzutreffen, sondern auch ein Fotograf und ein Musiker. Man wollte das Spektrum der Künstlerinnen und Künstler erweitern, erklärt Katharina Kleiter. Und diesen Grundsatz spiegelt das gesamte Literaturfest wider.

Besucher erwünscht

So können in den Alpateliers von Montag, 19. Juni, bis Freitag, 23. Juni, besucht werden: die Autorin Romina Nikolić aus Jena, 1985 in Suhl geboren, in der Bühlalpe, die Autorin Valeria Anna Lampert aus Wien, 1991 in Feldkirch geboren, auf der Bärgunthütte, der Autor Samuel Kramer aus Frankfurt am Main, 1996 in Gießen geboren, in der Oberen Lüchlealpe, der Fotograf Dominik Buda aus Wien, 1992 ebendort geboren, in der Schwarzwasserhütte sowie der Posaunist und Komponist Philip Yaeger aus Wien, 1976 in Maine geboren, in Bernhards Gemstelalp.

Aufzeichnungen vom Hüttenleben

Sie alle werden ihre Aufzeichnungen aus den Alpateliers, inklusive Fotografien und Musik beim Abend Alpwerk am Samstag, 24. Juni, ab 17 Uhr im Stall Biohof Feurstein, Höfle 2, in Mittelberg vorstellen. Moderatorin ist Ines Strohmaier. Katharina Kleiter erwartet ein „spannendes“ Ergebnis. Denn die Künstlerinnen und Künstler, die sich hier in die Hütten und Alpen inmitten der Natur zurückziehen, leben alle in einer Großstadt.

Wanderung zwischen Wort und Tal

Bei einer Lesewanderung „zwischen Wort und Tal“ können dann Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 25. Juni, ab 12 Uhr im Hirschegger Ortsteil Wäldele ihre persönliche Wunschroute zwischen fünf Leseorten auswählen. An jedem Ort erwartet sie andere Literatur: Die Vorarlbergerin Verena Roßbacher, ausgezeichnet mit dem Österreichischen Buchpreis 2022, liest in der Bibliothek des Hauses „Das Küren“ aus ihrem Roman „Mon Cherie und unsere demolierten Seelen“. Sie erzählt darin von den Nöten einer Hotelerbin in Bad Gastein. Der Schweizer Autor Sascha Garzetti entführt die Zuhörerinnen und Zuhörer im Stadl des Naturzeithofs mit dem Prosatext „Anna und Leon“ und einer subtil erzählten Beziehung in den Golf von Neapel auf die Insel Procida.

Schüler schreiben einen Roman

Die Kinderbuchautorin Antonie Schneider aus dem Westallgäu stimmt auf dem Kräuterhof Alechemilla Montana von Lydia Fritz „Hillel – Das Lied der Gärten“ an. Das Gedicht berichtet von Verlust und Lust, von Vertriebensein und Sehnsucht. Die Sprachkünstlerin, Dramatikerin und Dramaturgin Carolyn Amann aus Hohenems präsentiert ihren Text „Der Geist der Dinge“ zusammen mit dem Trompeter Martin Eberle, dem Leiter des Vorarlberger Jazzorchesters, in der Bruder-Klaus-Kapelle. Welches Ende das Schulprojekt „To Be Continued“ gefunden hat, offenbart die Lesung im „Denkboden“ der Auenhütte. Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums Kleinwalsertal, des Borg Egg und der Maria-Ward-Schule Kempten haben einen Roman verfasst, der von einer Gruppe begonnen und von den anderen fortgesetzt und vollendet wurde. Begleitet wurde das Projekt von Ines Strohmaier.

Jazzorchester Vorarlberg spielt

Das Literaturfest endet mit einem Konzert des Jazzorchesters Vorarlberg am Sonntag, 25. Juni, um 20 Uhr im Naturhotel Chesa Valisa in Hirschegg. Im Mittelpunkt steht dabei das Stück „Petit Mal“ von Literatin Carolyn Amann und Komponist Philip Yaeger. Es schildert den Seelenzustand eines Mannes, der sich allmählich seiner epileptischen Erkrankung bewusst wird. Regie führt Marie Steiner.

Karten: www.kleinwalsertal.com, Telefon 0043-5517/5114-0.

