Rufbus? Eine gute Idee, die die Bad Hindelanger umsetzen wollen

Bad Hindelang will die Lücken im ÖPNV schließen. Eine Oberallgäuer Gemeinde geht ihren eigenen Weg.

08.05.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Bad Hindelang startet durch: Zu den öffentlichen Buslinien soll ab Dezember ein gemeindliches Bus-Rufsystem eingeführt werden. So werden Einheimische und natürlich auch Urlauber flexibler von einem in den anderen Ort kommen – ohne Auto. Das wünschen sich viele Oberallgäuer – auch Kommunalpolitiker: Der Kreisrat sprach sich 2019 für die Einführung eines 100-Euro-Jahrestickets für den öffentlichen Personennahverkehr aus. Aber das scheint nicht umsetzbar zu sein. Oder fehlt es am politischen Willen? Schön, dass die Gemeinde Bad Hindelang nun einen eigenen Versuch wagt. Das Rufbus-System verspricht viel, soll flexibel die Lücke im ÖPNV vor Ort schließen und nachhaltig wirken. Vielleicht ergibt sich dadurch eine Initialzündung fürs Oberallgäu.