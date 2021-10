Salonfähig mit dem „Eau de Gülle“: Kabarettist Maxi Schafroth in Oberstdorf

Kabarettist Maxi Schafroth klärt im Oberstdorf-Haus über die „Faszination Bayern“ auf. Dabei lästert er nicht nur über die SUV-Fraktion und Politiker.

18.10.2021 | Stand: 18:31 Uhr

Faszination Bayern – unter diesem Titel ist Maxi Schafroth wieder unterwegs – und genoss es im Oberstdorf-Haus sichtlich, endlich wieder „analoge Reaktionen“ aus einem vollen Saal zu spüren. Nach der virtuellen Besteigung des Nockherbergs und Autokabarett auf der Heimat-Wiese war Schafroth förmlich in Ekstase, mal wieder richtig am Publikum dran zu sein.

Versprengte Exoten als Kronzeugen

Ein Allgäuer in Ekstase? Wenn das kein Oxymoron ist. Also das Stilmittel zweier sich ausschließender Begriffe, wie der schwarze Schimmel. Und genau mit solch ethnologischen Klischees spielt Schafroth. Da wird erst mal per Handzeichen abgecheckt, wer von wo anreiste. Versprengte Exoten aus Düsseldorf oder Rosenheim werden immer wieder als kabarettistische Kronzeugen angerufen an diesem Abend.

Aus Hinterpfuideifel

Schafroths Ur-Impuls ist es, sich im Trachtenjanker als ländliches Gewächs aus dem Unterallgäuer Hinterpfuideifel zu präsentieren. Und sich über jene Städter lustig zu machen, die in ihren breiten SUVs der Ursprünglichkeit hinterherfahren. Sie seien damals im Schulbus gehänselt worden, wenn sie nach Stall rochen. Nun sei das „Eau de Gülle“ plötzlich salonfähiger Ausdruck der Bodenständigkeit.

Überdimensionale Pfeffermühlen

Schafroth wird nicht müde, mit solch übertriebenen Gegensätzen zu spielen, in denen ein Körnchen Wahrheit steckt. Die SUV-Fraktion erkenne man auch an ihren überdimensionalen Pfeffermühlen, die sie auf eigenen Anhängern mitbrächten in den Urlaub. Nordrhein-Westfalen („Fischsuppe nach der Kirsche“) oder Altbayern werden als Horte überquellender Lebenslust dargestellt. Diese Klientel gehe beim Skifahren, unglaublich, tatsächlich in die dortigen Hütten-Restaurants, um dort etwas zu essen, was ein echter Allgäuer nie machen würde.

Dumpfe Stallwärme

In diese Welt passen nahtlos Politiker wie Hubert Aiwanger. Der werde in der Pause Motorsägen vorführen, erklärt Schafroth, während sich die Damen zu Ilse Aigners Tupperwaren-Demo einfinden könnten. Alt-Landwirtschaftsminister Josef Miller werde dazu sein dressiertes Milchkalb vorführen. Egal ob Kuhdreck-Fango aus dem Spaltenboden oder der Feuerwehr-Kommandant, der nach zehn Halben die Katze vom Dach spritzt – Schafroths Welt atmet dumpfe Stallwärme.

Der "Bienenerlöser"

Die Freien Wähler nach Berlin? Das sein ja wie eine Horde Schumpen bei einem Dressur-Turnier. Sein Fett ab bekommt Markus Söder mit seinen Softie-Anwandlungen als „Bienenerlöser und Baum-Umarmer“. „Vielleicht wär der Karin ein Baum-Umsäger lieber?“ Auch an Söders Kreuzritter-Phase wird erinnert, als er „eigenhändig die Kruzifixe am Finanzamt festspaxte“.

Der "Kurz-Schluss"

Dass das Bonmot vom Kurz-Schluss in Österreich nicht von Schafroth selbst stammt, wird ihm nicht angelastet. Bei Kabarettisten ist man da offensichtlich großzügiger als bei Politikern, da wird zwischen ge- oder erfunden nicht unterschieden. Außerdem verziert Schafroth anschließend mit der Bemerkung, dass Kurz nichts zu fürchten habe, weil er ja noch unters Jugendstrafrecht falle. Ob als Sänger mit phänomenalen Höhen oder als Mundart-Imitator: Schafroth hat’s drauf.

Der Nachbar mit der Gitarre

Wie sehr sich die Zeiten ändern, sieht man daran, dass Markus Schalk, der Nachbar mit Gitarre, kurzhaarig auf der Bühne sitzt. Aber seine Grooves sind cool, sein Grinsen freundlich wie immer. Für diesen Abend kann man nur das höchstmögliche Allgäuer Lob auspacken: S kinnt mindr sei!

