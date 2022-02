Die Bad Hindelangerin Sandra Haberstock ist in ihrem Leben schon oft von Kindern angestarrt worden. Das kränkt sie. Was sie Eltern in solchen Situationen rät.

12.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Wer Sandra Haberstock (39) kennenlernt, denkt sich: „Wow, so eine fröhliche Frau.“ Beim Spaziergang durch den Ort, bekommt jeder ein lautes „Griaß di“ von ihr zugerufen – und die Antwort schallt gleichermaßen freundlich zurück. Sie scheint jeden zu kennen – und jeder kennt sie: Sandra Haberstock ist nur 1,30 Meter groß – kleinwüchsig. Das macht ihr Leben schwer – nicht nur wegen der Reaktion mancher Leute auf sie.