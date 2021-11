Sanierung der Oberstdorfer Grundschule liegt im Zeitplan

Seit den Herbstferien werden die Kinder in Containern unterrichtet. Die Arbeiten am alten Gebäude haben begonnen. Wann die Schüler zurückkehren sollen.

16.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Die Generalsanierung der Oberstdorfer Grundschule ist gut angelaufen. Das berichtete Marktbaumeister Marcus Ludwig im Gemeinderat. Das 21-Millionen-Projekt konnte wie geplant, nach Umzug der Klassen in die Containerschule beginnen, der in den Herbstferien abgeschlossen wurde. (Lesen Sie auch: Kommentar: Sanierung der Grundschule ist eine Investition in die Zukunft)

„Das Projekt ist zeitlich im Lot“, sagte Ludwig. Probleme bereitet hätten die Schnittstellen bei der Haustechnik, aber der Unterricht der Schüler in den Container-Klassenzimmern läuft seit 8. November. Auch die Sanierung der alten Schule hat begonnen. Die Arbeiten bewegen sich im Uhrzeigersinn durch das Gebäude bis zur Turnhalle. Im Anschluss beginnen die Abbruch- und Umbauarbeiten. Die Baumaßnahmen an Dach und Fassade sollen im Frühjahr 2022 starten, die vollständige Generalsanierung im Oktober 2023 abgeschlossen sein.

Klassenzimmer im Obergeschoss

Das Übergangs-Schulhaus wurde im Oberstdorfer Fuggerpark errichtet. Im Erdgeschoss des Container-Gebäudes ist der Kinderhort eingezogen. Die Klassenzimmer befinden sich im ersten und zweiten Stockwerk. In jedem Stockwerk gibt es Toiletten. An der Ost- und Westseite befinden sich die Fluchttreppen, die in den Pausen als Ein- und Ausgänge genutzt werden. Auch Sekretariat und PC-Raum gibt es in der Container-Schule.

Drei Klassen wurden ausquartiert

Drei Klassen lernen künftig wie berichtet in der Mittelschule, wodurch 214 000 Euro eingespart werden. Insgesamt steigen die Projektkosten aber durch den Einbau von 20 dezentralen Lüftungsgeräten, den der Bauausschuss im Oktober beschlossen hat, auf 21,2 Millionen Euro. Schon im April waren Kostensteigerungen im Bereich Containerschule (341 000 Euro), Altlastenbeseitigung (1,4 Millionen Euro) und Baukosten (522 000 Euro) bekannt geworden.

