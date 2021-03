Sanierung der Stadtspange in Immenstadt: Zweiter Versuch steht an

Vorsicht Autofahrer: Wenn das Wetter mitspielt, wird ein Teil der wichtigen Durchfahrtsstraße in Immenstadt ab Montag zeitweise für den Verkehr gesperrt.

21.03.2021 | Stand: 09:06 Uhr

Zweiter Versuch: Ab Montag, 22. März, will Immenstadt erneut mit der Sanierung der Stadtspange in einem Teilabschnitt beginnen. Der erste Versuch vor einer Woche musste abgesagt werden, weil es zu kalt war. Wenn es nächste Woche mit den Temperaturen klappt, müssen sich die Autofahrer auf Einschränkungen und Sperrungen gefasst machen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird in dem kleinen Abschnitt in der Sonthofer Straße der Asphalt erneuert. Ob es tatsächlich dazu kommt, entscheidet die ausführende Firma Geiger und das Bauamt Montagvormittag.

Um die Behinderungen möglichst gering zu halten, wird vorwiegend nachts und am Wochenende gearbeitet. Betroffen davon ist der Abschnitt zwischen der Mummener Straße und der Mittagstraße und damit auch die Zufahrt über die Bahnlinie zur Liststraße. In den genannten Zeiträumen ist der Abschnitt komplett gesperrt.

Wann die Straße gesperrt ist

Von Montag bis Mittwoch ist die Straße von 19 bis 6 Uhr gesperrt.

Am Donnerstag wird die Straße ab 15 bis 6 Uhr geschlossen.

Am Samstag ab 14 Uhr.

Am Sonntag den ganzen Tag.

Die Umleitung führt über die Missener-, Montfort-, Schützen- und Kemptener Straße.

Wie Robert Kennerknecht vom Tiefbauamt erläutert, werden zunächst zwei Lagen des Asphalts von der Fahrbahn gefräst. Am Donnerstag ist dann vorgesehen den Haftkleber für die neuen Deckschichten aufzubringen. „Da dürfen die Temperaturen nicht unter Null rutschen“, sagt Kennerknecht: „Sonst funktioniert der Kleber nicht.“ Und die neuen Asphaltlagen haften nicht. Deshalb wird erst am Montag – wenn die Wetterprognosen einigermaßen sicher sind – entschieden, ob nächste Woche gearbeitet wird.

Zweiter Bauabschnitt ab dem 6. April geplant

Richtig los geht es dann ab 6. April mit dem zweiten Bauabschnitt, der weit stärker in die Straße samt Umgebung eingreift. Er erstreckt sich von der Einmündung der Mittagstraße bis zum Kreisverkehr an der Berufsschule. Die Bauzeit soll laut Stadtverwaltung bis zum 30. Juli dauern. Die Ausführung erfolgt in Teilabschnitten.

Im ersten Teil wird der Asphalt in der Staufner Straße zwischen Mittagstraße und Einfahrt in die Bahnhofs-Tiefgarage erneuert. Im zweiten Teil wird Fahrbahndecke zwischen der Einfahrt Tiefgarage und der östlichen Bahnhofstraße neu verlegt. Damit soll die Zufahrt zur Tiefgarage während der gesamten Bauzeit sichergestellt bleiben. Im dritten Teil werden in der westlichen Bahnhofstraße auch Wasserleitungen und Kanäle erneuert. Der Anliegerverkehr soll trotzdem die meiste Zeit einspurig möglich sein, heißt es von der Stadtverwaltung.

In diesem Jahr ist die Sanierung der Stadtspange mit Kosten von 920.000 Euro veranschlagt. In den kommenden Jahren geht es in der Sonthofener Straße bis zum Roßkopf-Kreisel weiter. Insgesamt wird die Sanierung vermutlich über vier Millionen Euro verschlingen. Wenn die Sanierung der Stadtspange dann abgeschlossen ist, wird die komplette Straße dem Staat übergeben, der sich künftig um den Erhalt kümmern muss.

